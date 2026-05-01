Чому Сирія отримує значну кількість російської нафти?

Постачання нафти з Росії у 2026 році збільшились на понад 75%. Для розуміння, це приблизно – 60 000 барелів на день, повідомляє Reuters.

Частка Сирії у російському експорті незначна. Проте для сирійської держави ці постачання надзвичайно важливі.

Для Сирії, де внутрішнє виробництво залишається значно нижчим за попит, потоки роблять Москву домінуючим постачальником сирої нафти в країні після падіння Асада в грудні 2024 року, змінивши Іран, який був ключовим союзником поваленого лідера під час 14-річної громадянської війни в країні,

– вказує видання.

Зауважимо, новий сирійський уряд з певною осторогою ставиться до Москви. Адже росіяни підтримували попередній режим Башара Асада, який нині повалений.

Разом з цим, саме Росія перша відправила танкер до Сирії після падіння Асада. Обсяги постачання російської нафти у 2025 склали – 16,8 мільйона барелів, це приблизно 46 000 барелів на день.

Яка наразі ситуація з нафтовим сектором Росії?

Рівень нафтопереробки Росії впав до показників 2009 року. Така ситуація є наслідком атак України на російську нафтову інфраструктуру. Для розуміння, наразі продуктивність російських нафтопереробних заводів знизилась до 4,69 мільйона барелів на день, повідомляє Bloomberg.

Наслідками цієї ситуації є те, що:

внутрішній ринок Росії відчуває значний тиск;

також зміни відчувають світові ринки нафтопродуктів (потрібно розуміти, що саме Росія є ключовим експортером дизельного палива у світі).

Важливо! Росія також не має змоги нарощувати видобуток нафти. А його рівень і так менший, ніж квоти ОПЕК+.

Україна посилила атаки на інфраструктуру свого ворога, оскільки Київ прагне зменшити непередбачені доходи, які Москва отримує від зростання світових ринків нафти, спричиненого війною в Ірані. Тим часом Росія завдає ударів по цивільній інфраструктурі в Україні сотнями безпілотників і ракет, поки мирні переговори з Вашингтоном, зосереджені на конфлікті на Близькому Сході, застопорилися,

– йдеться у повідомленні.

