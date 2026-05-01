Чому Сирія отримує значну кількість російської нафти?
Постачання нафти з Росії у 2026 році збільшились на понад 75%. Для розуміння, це приблизно – 60 000 барелів на день, повідомляє Reuters.
Читайте також Дефіцит нафти може виникнути вже у червні: ситуація загострюється
Частка Сирії у російському експорті незначна. Проте для сирійської держави ці постачання надзвичайно важливі.
Для Сирії, де внутрішнє виробництво залишається значно нижчим за попит, потоки роблять Москву домінуючим постачальником сирої нафти в країні після падіння Асада в грудні 2024 року, змінивши Іран, який був ключовим союзником поваленого лідера під час 14-річної громадянської війни в країні,
– вказує видання.
Зауважимо, новий сирійський уряд з певною осторогою ставиться до Москви. Адже росіяни підтримували попередній режим Башара Асада, який нині повалений.
Разом з цим, саме Росія перша відправила танкер до Сирії після падіння Асада. Обсяги постачання російської нафти у 2025 склали – 16,8 мільйона барелів, це приблизно 46 000 барелів на день.
Яка наразі ситуація з нафтовим сектором Росії?
Рівень нафтопереробки Росії впав до показників 2009 року. Така ситуація є наслідком атак України на російську нафтову інфраструктуру. Для розуміння, наразі продуктивність російських нафтопереробних заводів знизилась до 4,69 мільйона барелів на день, повідомляє Bloomberg.
Наслідками цієї ситуації є те, що:
- внутрішній ринок Росії відчуває значний тиск;
- також зміни відчувають світові ринки нафтопродуктів (потрібно розуміти, що саме Росія є ключовим експортером дизельного палива у світі).
Важливо! Росія також не має змоги нарощувати видобуток нафти. А його рівень і так менший, ніж квоти ОПЕК+.
Україна посилила атаки на інфраструктуру свого ворога, оскільки Київ прагне зменшити непередбачені доходи, які Москва отримує від зростання світових ринків нафти, спричиненого війною в Ірані. Тим часом Росія завдає ударів по цивільній інфраструктурі в Україні сотнями безпілотників і ракет, поки мирні переговори з Вашингтоном, зосереджені на конфлікті на Близькому Сході, застопорилися,
– йдеться у повідомленні.
Яка наразі ситуація в Сирії?
Можливості Сирії залишаються обмеженими. Країна досі не є тісно інтегрованою у світову фінансову систему. Ситуація залишається складною, попри скасування багатьох санкцій з боку Європи та США. Нагадаємо, вказані обмеження діяли протягом десятиліть.
Фактично, Дамаск намагається маневрувати між Заходом та Росією. Адже Кремль має значний вплив у сирійській держав. Зокрема, через військові бази, розміщені на території Сирії.
Для Сирії є небажаним зближення з Москвою. Адже це може погіршити стосунки з США.