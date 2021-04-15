SpaceX привлекла миллиардные инвестиции: сколько теперь стоит компания Маска
Космическая компания SpaceX получила новые инвестиции. О причинах роста спроса на ценные бумаги и амбициозные планы компании – читайте дальше.
Источник:CNBC
Компания Илона Маска SpaceX привлекла 314 миллионов долларов в последнем инвестиционном раунде.
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Амбициозные планы
Добавим, что в феврале детище Маска привлекло 850 миллионов долларов в виде инвестиций. Таким образом, SpaceX получила 1,16 миллиарда долларов в форме акционерного капитала. На фоне этого, стоимость компании выросла до 74 миллиардов долларов США.
Такое внимание инвесторов к компании связано с ее амбициозными проектами. Речь идет о Starship и Starlink.
Starlink – это глобальная спутниковая сеть, которую используют для предоставления высокоскоростного интернета, тогда как Starship – это ракета следующего поколения от SpaceX. Одной из целей Маска является создание космической ракеты, которая будет мощнее ракету Saturn V.
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