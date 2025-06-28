Скільки готівки можна зняти в Україні за раз

Загадом, в банкоматах та POS-терміналах ​є встановлений денний ліміт карти, де можна зняти в день не більше 100 тисяч в день, інформує 24 Канал. Тобто якщо через банкомат в день було знято 50 тисяч гривень, то в касі банку буде дозволено зняти у цей день лише 50 тисяч гривень.

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Які ліміти на зняття готівки в різних банках України:

Банкомати "Приватбанк";

Ліміт на зняття готівки з картки – 20 000 гривень на 3 години з добовою сумою в 100 тисяч гривень, а ліміт на зняття готівки з картки іншого банку – 20 тисяч за одну операцію.

Банкомати Sense Bank;

Максимальна сума готівки для зняття в касі банку становлять 100 тисяч гривень з одного рахунку в день. Втім в банкоматах та POS-терміналах денний ліміт становить не більше 50 тисяч гривень в день.

Банкомати Ощадбанку;

Що три години клієнтам банку дозволено знімати через банкомат по 25 тисяч гривень з максимальним лімітом у 100 тисяч гривень.

Monobank

Водночас ліміт на зняття готівки в Monobank розділений. З "чорної" та "білої" карток банку дозволено зняти на добу: до 100 тисяч гривень із дебетової + до 100 тисяч із кредитної картки.

Однак Monobank немає власного банкомата, а тому клієнтам потрібно врахувати умови банку, де буде відбуватися зняття готівки.

Зауважте! Відомо, що комісія при такій операції повинна бути відсутня, але краще звернути увагу на інформацію, вказану на екрані банкомата.