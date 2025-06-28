Сколько наличных можно снять в Украине за раз

В общем, в банкоматах и POS-терминалах есть установленный дневной лимит карты, где можно снять в день не более 100 тысяч в день, информирует 24 Канал. То есть если через банкомат в день было снято 50 тысяч гривен, то в кассе банка будет разрешено снять в этот день только 50 тысяч гривен.

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Какие лимиты на снятие наличных в разных банках Украины:

Банкоматы "Приватбанк";

Лимит на снятие наличных с карты – 20 000 гривен на 3 часа с суточной суммой в 100 тысяч гривен, а лимит на снятие наличных с карты другого банка – 20 тысяч за одну операцию.

Банкоматы Sense Bank;

Максимальная сумма наличных для снятия в кассе банка составляют 100 тысяч гривен с одного счета в день. Впрочем в банкоматах и POS-терминалах дневной лимит составляет не более 50 тысяч гривен в день.

Банкоматы Ощадбанка;

Каждые три часа клиентам банка разрешено снимать через банкомат по 25 тысяч гривен с максимальным лимитом в 100 тысяч гривен.

Monobank

В то же время лимит на снятие наличных в Monobank разделен. С "черной" и "белой" карт банка разрешено снять в сутки: до 100 тысяч гривен с дебетовой + до 100 тысяч с кредитной карты.

Однако Monobank не имеет собственного банкомата, а потому клиентам нужно учесть условия банка, где будет происходить снятие наличных.

Заметьте! Известно, что комиссия при такой операции должна отсутствовать, но лучше обратить внимание на информацию, указанную на экране банкомата.