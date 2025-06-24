Як виглядає монета, присвячена САУ "Богдана"

На її аверсі монети зображено острів Зміїний, який було звільнено за вогневої підтримки самохідної артилерійської установки "Богдана”" Поблизу острова – змії, які залишають його – символ відступу ворога, пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу НБУ.

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Аверс монети, присвяченої САУ “Богдана / Фото НБУ

Реверс монети зображує САУ “Богдана” у степу під час бойового розгортання. На тлі – силует портрета Богдана Хмельницького, що символізує незламний дух українського воїнства.

Реверс монети, присвяченої САУ “Богдана / Фото НБУ

Скільки коштує та як купити монету, присвячену САУ "Богдана"

Сувенірна пам'ятна монета в інтернет-магазині НБУ коштує 176 гривень. Тираж монети складає 50 тисяч екземплярів, а виготовлена вона з нейзильберу — сплаву міді з нікелем та цинком.