Пандемія коронавірусу спричинила падіння світової економіки, зниження зарплат і закриття підприємств у багатьох галузях. Однак не для всіх цей рік був повністю негативним. Багато хто зміг заробити в цей період.

Як і під час будь-якої кризи, були й ті, хто зміг поглянути на ситуацію під іншим кутом. Вони змогли помітити, що є цілий спектр компаній і бізнесів, який тільки виграв від пандемії, і заробили на цьому. Як їм це вдалося – розбиралися Фінанси24.

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Для яких компаній 2020 рік був успішним

Криза позитивно позначилася передусім на тих компаніях, які пропонували ринку актуальні саме в цей момент товари і послуги. Якщо подивитися на сектори економіки, що не просіли під час пандемії, а навпаки поліпшили свої фінансові показники, то це медична і фармацевтична індустрії. Особливо хороші показники продемонстрували ті компанії, які безпосередньо займалися розробкою вакцин він коронавірусу – Moderna і Pfizer. Причина поліпшення фінансових показників досить проста – ажіотаж навколо медичних товарів та лікарських засобів

Окрім того, криза позитивно позначилася на компаніях, діяльність яких пов'язана з IT, комунікаціями, розробкою гаджетів і інтернетом – Amazon, Google, Apple. Дуже затребуваними виявилися розважальні онлайн-сервіси, такі як, Netflix, а також соціальні мережі, наприклад, Facebook. Люди стали більше часу проводити вдома, а разом з цим – більше користуватися інтернетом, соціальними мережами, а також дивитися фільми через інтернет.

Ще одним сектором, на якому позитивно позначилася пандемія, став сегмент платіжних систем, до яких належать компанії Visa і MasterCard. Це сталося на тлі того, що дуже велика кількість покупок перейшло в онлайн, а також багато людей відмовилися від готівки через побоювання заразитися через неї коронавірусом.

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Як можна було заробити на цьому?

Попит на продукцію та послуги всіх цих компаній призвів до значного збільшення їхніх прибутків. Це, своєю чергою, позитивно позначилося на акціях цих підприємств:

цінні папери Visa подорожчали з початку року на 11,3%;

акції Facebook зросли в ціні на 30,3%;

Apple – відразу на 79,8%.

Акції Moderna взагалі підскочили в ціні більш ніж у 6 разів. Тобто, вклавши в них 1000 доларів до пандемії, ви могли б отримати до кінця року більше 6000 доларів. Непоганий результат для однієї угоди! Для того, щоб заробити на акціях цих компаній, потрібно було всього лише вчасно їх купити!

Як почати заробляти на акціях?

Спочатку варто вибрати зручну торговельну платформу, яка дає змогу швидко і ефективно управляти вашим капіталом. Однією з них є торговий термінал Libertex від Forex Club. Libertex має понад 2500 фінансових інструментів – валюти, акції провідних світових компаній, фондові індекси, енергоносії, криптовалюта та інші активи.

Усе що потрібно зробити для здійснення угоди – це відкрити і поповнити власний торговий рахунок, вибрати відповідний фінансовий інструмент, а також визначитися з сумою угоди і мульплікатором, який може збільшити дохід від трейдингу.

Після цього вам залишиться тільки натиснути кнопку "у ріст”, якщо ви очікуєте зростання вартості обраного вами інструменту, або "в зниження", якщо, навпаки, чекаєте падіння ціни.

Платформа Libertex доступна у вигляді веб-додатку, а також програм для операційних систем iOS і Android. Це означає, що здійснювати торговельні операції можна з будь-якої точки світу, потрібно лише мати комп'ютер або телефон з доступом в інтернет.

У торговельній платформі є вбудовані інструменти технічного аналізу і стрічка новин, що допоможе вам правильно аналізувати динаміку ринку. Також у Libertex доступні відеоуроки, за допомогою яких вам вдасться освоїти основи трейдингу, і безкоштовний демо-рахунок, для того, щоб ви могли спробувати свої навички без ризику втрати власних грошей.

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