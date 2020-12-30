Фондовый рынок в период пандемии: сколько можно было заработать на акциях в 2020 году
Пандемия коронавируса привела к падению мировой экономики, снижению зарплат и закрытию предприятий во многих отраслях. Однако не для всех этот год был полностью негативным. Многие смогли заработать в этот период.
Как и во время любого кризиса, были и те, кто смог взглянуть на ситуацию под другим углом. Они смогли заметить, что есть целый спектр компаний и бизнесов, которые только выиграл от пандемии, и заработали на этом. Как им это удалось – разбирались Финансы24.
Полезно Tesla, Apple или Facebook: как украинцам инвестировать в акции ведущих мировых компаний
Для каких компаний 2020 год был успешным
Кризис положительно отразился в первую очередь на тех компаниях, которые предлагали рынку актуальные именно в данный момент товары и услуги. Если посмотреть на сектора экономики, которые не просели во время пандемии, а наоборот улучшили свои финансовые показатели, то это, прежде всего, медицинский и фармацевтический сектора. Особенно хорошие показатели продемонстрировали те компании, которые непосредственно занимались разработкой вакцин он коронавируса – Moderna и Pfizer. Причина улучшения финансовых показателей достаточно проста – ажиотажный спрос на медицинские товары и лекарственные средства
Кроме того, кризис положительно отразился на компаниях, деятельность которых связана с IT, коммуникациями, разработкой гаджетов и интернетом – Amazon, Google, Apple. Очень востребованными оказались развлекательные онлайн-сервисы, такие как, Netflix, а также социальные сети, например, Facebook. Люди стали больше времени проводить дома, а вместе с этим – больше пользоваться интернетом, сидеть в социальных сетях, а также смотреть фильмы через интернет.
Еще одним сектором, на котором положительно сказалась пандемия коронавируса, стал сектор платежных систем, к которому относятся компании Visa и MasterCard. Это произошло на фоне того, что очень большое количество покупок перешло в онлайн, а также многие люди отказались от наличных из-за опасений заразиться через них коронавирусом, обеспечивающие удаленные платежи.
Акутально Пассивный доход и финансовая независимость: как заработать в условиях карантина
Как можно было заработать на этом?
Спрос на продукцию и услуги всех этих компаний привел к значительному увеличению их прибылей. Это, в свою очередь, позитивно отразилось на акциях этих компаний:
- акции Visa подорожали с начала года на 11,3%;
- Facebook – на 30,3%;
- Apple – сразу на 79,8%.
Акции Moderna вообще подскочили в цене более чем в 6 раз. Это значит, что вложив в них 1000 долларов до пандемии, вы могли бы получить к концу года более 6000 долларов. Неплохой результат для одной сделки! А ведь для того, чтобы заработать на акциях этих компаний, достаточно было всего лишь вовремя их купить!
Как начать зарабатывать на акциях?
Сначала нужно выбрать удобную торговую платформу, которая позволяет быстро и эффективно управлять вашим капиталом. Одной из таких платформ является торговый терминал Libertex от Forex Club. В Libertex доступно более 2500 финансовых инструментов – валюты, акции ведущих мировых компаний, фондовые индексы, энергоносители, криптовалюты и другие активы.
Все что нужно сделать для совершения сделки – это открыть и пополнить ваш торговый счет, выбрать подходящий вам инструмент, а также определиться с суммой сделки и мульпликатором, который может увеличить вашу прибыль.
Libertex доступен в виде веб-приложения, а также приложений для операционных систем iOS и Android. Это значит, что совершать сделки можно из любой точки мира, не вставая с удобного дивана, достаточно лишь иметь компьютер или телефон с доступом в интернет.
В торговой платформе есть встроенные инструменты технического анализа и лента новостей, которые позволят вам правильно анализировать динамику рынка. Также в Libertex доступны видео-уроки, с помощью которых вы освоите основы торговли, и бесплатный демо-счет, для того, чтобы вы могли попробовать свои навыки без риска потери средств.
Поделиться новостью