Пандемия коронавируса привела к падению мировой экономики, снижению зарплат и закрытию предприятий во многих отраслях. Однако не для всех этот год был полностью негативным. Многие смогли заработать в этот период.

Как и во время любого кризиса, были и те, кто смог взглянуть на ситуацию под другим углом. Они смогли заметить, что есть целый спектр компаний и бизнесов, которые только выиграл от пандемии, и заработали на этом. Как им это удалось – разбирались Финансы24.

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Для каких компаний 2020 год был успешным

Кризис положительно отразился в первую очередь на тех компаниях, которые предлагали рынку актуальные именно в данный момент товары и услуги. Если посмотреть на сектора экономики, которые не просели во время пандемии, а наоборот улучшили свои финансовые показатели, то это, прежде всего, медицинский и фармацевтический сектора. Особенно хорошие показатели продемонстрировали те компании, которые непосредственно занимались разработкой вакцин он коронавируса – Moderna и Pfizer. Причина улучшения финансовых показателей достаточно проста – ажиотажный спрос на медицинские товары и лекарственные средства

Кроме того, кризис положительно отразился на компаниях, деятельность которых связана с IT, коммуникациями, разработкой гаджетов и интернетом – Amazon, Google, Apple. Очень востребованными оказались развлекательные онлайн-сервисы, такие как, Netflix, а также социальные сети, например, Facebook. Люди стали больше времени проводить дома, а вместе с этим – больше пользоваться интернетом, сидеть в социальных сетях, а также смотреть фильмы через интернет.

Еще одним сектором, на котором положительно сказалась пандемия коронавируса, стал сектор платежных систем, к которому относятся компании Visa и MasterCard. Это произошло на фоне того, что очень большое количество покупок перешло в онлайн, а также многие люди отказались от наличных из-за опасений заразиться через них коронавирусом, обеспечивающие удаленные платежи.

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Как можно было заработать на этом?

Спрос на продукцию и услуги всех этих компаний привел к значительному увеличению их прибылей. Это, в свою очередь, позитивно отразилось на акциях этих компаний:

акции Visa подорожали с начала года на 11,3%;

Facebook – на 30,3%;

Apple – сразу на 79,8%.

Акции Moderna вообще подскочили в цене более чем в 6 раз. Это значит, что вложив в них 1000 долларов до пандемии, вы могли бы получить к концу года более 6000 долларов. Неплохой результат для одной сделки! А ведь для того, чтобы заработать на акциях этих компаний, достаточно было всего лишь вовремя их купить!

Как начать зарабатывать на акциях?

Сначала нужно выбрать удобную торговую платформу, которая позволяет быстро и эффективно управлять вашим капиталом. Одной из таких платформ является торговый терминал Libertex от Forex Club. В Libertex доступно более 2500 финансовых инструментов – валюты, акции ведущих мировых компаний, фондовые индексы, энергоносители, криптовалюты и другие активы.

Все что нужно сделать для совершения сделки – это открыть и пополнить ваш торговый счет, выбрать подходящий вам инструмент, а также определиться с суммой сделки и мульпликатором, который может увеличить вашу прибыль.

После этого вам останется только нажать кнопку "в рост", если вы ожидаете, роста стоимости выбранного вами инструмента, или "в снижение", если, наоборот, ожидаете падения цены.

Libertex доступен в виде веб-приложения, а также приложений для операционных систем iOS и Android. Это значит, что совершать сделки можно из любой точки мира, не вставая с удобного дивана, достаточно лишь иметь компьютер или телефон с доступом в интернет.

В торговой платформе есть встроенные инструменты технического анализа и лента новостей, которые позволят вам правильно анализировать динамику рынка. Также в Libertex доступны видео-уроки, с помощью которых вы освоите основы торговли, и бесплатный демо-счет, для того, чтобы вы могли попробовать свои навыки без риска потери средств.

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