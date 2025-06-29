Обмін 100 доларів 2006 року: по скільки приймають таку купюру

Обмін валюти не залежить від року випуску, а від того, у якому стані купюра. Тому обмінники повинні приймати за однаковим курсом як 100 доларів з новим дизайном, так і 100 доларів, випущені 2006 року.

Яка ціна за 100 доларів 2006 року

Відповідно до Постанови НБУ №75, всі іноземні банкноти є законним платіжним засобом та повинні прийматися для обміну, передає 24 Канал. Таким чином, долари, що випущені 2006 року, теж підпадають під цю категорію.

Читайте також Ще кілька років тому: від якої купюри відмовилися у Євросоюзі

Водночас варто додати, що серед винятків, коли валюту можуть не обміняти, є суттєві пошкодження. Тут йдеться як про сильне зношення, так і про наявність слідів цвілі чи пропалин.

За скільки можна обміняти 100 доларів 2006 року сьогодні: