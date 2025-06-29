29 червня, 09:21
Обмін 100 доларів 2006 року: по скільки приймають таку купюру
Основні тези
- Обмінники повинні приймати 100 доларів 2006 року за однаковим курсом з новими купюрами, якщо вони не мають суттєвих пошкоджень.
- Останній тиждень червня курс обміну становить 41,35 – 41,85 гривні за долар в обмінниках і 41,60 – 42,15 гривні в банках.
Обмін валюти не залежить від року випуску, а від того, у якому стані купюра. Тому обмінники повинні приймати за однаковим курсом як 100 доларів з новим дизайном, так і 100 доларів, випущені 2006 року.
Яка ціна за 100 доларів 2006 року
Відповідно до Постанови НБУ №75, всі іноземні банкноти є законним платіжним засобом та повинні прийматися для обміну, передає 24 Канал. Таким чином, долари, що випущені 2006 року, теж підпадають під цю категорію.
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Водночас варто додати, що серед винятків, коли валюту можуть не обміняти, є суттєві пошкодження. Тут йдеться як про сильне зношення, так і про наявність слідів цвілі чи пропалин.
За скільки можна обміняти 100 доларів 2006 року сьогодні:
- Станом на 24 червня 2025 року купівля обмінниками долара США становить 41,35 гривні, а продаж – 41,85 гривні, за даними finance.ua.Таким чином, обміняти 100 доларів можна буде за 4 135 гривень, а купити – за 4 185 гривень.
- В банках середній курс становить: купівля – 41,60 гривні, продаж – 42,15 гривні. Тобто обміняти 100 доларів вийде за 4 160 гривень, а купити – вже за 4 215 гривень.
- Також, НБУ встановив на 24 червня курс офіційного долара на рівні 41,87 гривні.