Від якої банкноти відмовилися у ЄС

Мова йде про банкноту у 500 євро, пише 24 Канал з посиланням на Європейський центральний банк.

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Причиною стало те, що сама купюру в 500 євро часто використовували для різних шахрайських операцій:

відмиванням грошей;

ухиленням від сплати податків;

фінансуванням тероризму.

Однак це зовсім не означає, що банкноту не можна використовувати. Купюри номіналом 500 євро залишаються дійсним та законним платіжним засобом.

Цікаво! Європейський центральний банк на сьогодні випускає банкноти з номіналами 5, 10, 20, 50, 100 і 200 євро.