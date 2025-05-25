Яку валюту приймають банки та обмінні пункти

Банки та обмінники повинні приймати всі купюри іноземних валют, якщо їхня справжність підтверджена відповідними лічильниками чи детекторами. Проте є ряд винятків, коли долари чи євро можуть не прийняти на законних підставах, повідомляє 24 Канал з посиланням на Національний банк України.

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Нацбанк заборонив банкам та обмінникам відмовляти клієнтам в обміні валюти, якщо дизайн купюр і елементи захисту відповідають зразкам центробанків іноземних країн.

Також банки не мають права відмовити в обміні через номінал валюти чи рік випуску купюр, якщо вони й досі використовуються на території відповідних країн.

Важливо! Банки не можуть відмовити обмінювати валюту, якщо вона лише трохи забруднена чи пом’ялася.

Коли банки мають право не приймати іноземні валюти

Однак існує ряд випадків, коли банки і фінансові установи можуть цілком законно не приймати купюри інших країн для обміну. Це стосується банкнот, які зазнали значних пошкоджень під час обігу, а саме:

були розрізані або розірвані на частини;

мають пошкоджені елементи захисту чи дизайну;

змінили колір паперу чи зображень;

вкрилися плямами, які видимі в ультрафіолетових променях і займають понад половину банкноти;

були обпалені, пропалені або пошкоджені внаслідок тривалого контакту з вологою чи рідинами;

мають явні друкарські дефекти.

Як обміняти пошкоджену валюту

Однак навіть пошкоджені купюри все ж таки можна обміняти – за допомогою інкасо. Ця процедура передбачає, що за окрему плату банкноти перешлють за кордон іноземному банку, а звідти отримують нові гроші. Щоправда, комісія за таку послугу може бути чимала.

НБУ зобов’язує, щоб усі банки, які проводять такі операції, обов’язково розмістили в касі на доступному для клієнтів місці чіткий перелік ознак значного пошкодження банкнот і тарифи інкасо.

Слід знати! Банки самостійно визначають терміни виплати відшкодування за пошкоджені банкноти іноземних країн.