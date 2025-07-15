Ціни на золото в Україні: які тарифи ломбардів у липні
- У липні 2025 року ціни на золото зростають через геополітичну напруженість, інфляційні очікування та закупівлі центральними банками.
- Нацбанк України встановив закупівельні ціни на золото від 4 437,95 до 4 482,78 гривні за грам, а середні тарифи в ломбардах варіюються від 1 709 до 4 800 гривень за грам.
У липні 2025 року на тлі геополітичної напруженості, зростання інфляційних очікувань та активних закупівель з боку центральних банків золото стрімко дорожчає. Аналітики великих фінансових інститутів підвищують прогнози, очікуючи зростання світових цін до 3 500 – 3 700 доларів за унцію.
Які світові ціни на золото?
У вівторок, 15 липня, спотові ціни на золото впали на 0,2% до 3 336,99 долара за унцію. Ф'ючерси на золото у США впали на 0,4% до 3 345 доларів, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Як зазначається, ціни на золото трохи знизилися після досягнення тритижневого максимуму в понеділок, 14 липня. Це відбулось на тлі торгових переговорів і економічних даних США.
Після значного зростання цін ми спостерігаємо деяку фіксацію прибутку; проте, в цілому ринок золота залишається сприятливим,
– заявив керівник відділу товарних стратегій в TD Securities Барт Мелек.
Важливо! У періоди економічної та геополітичної невизначеності золото вважається активом-притулком для інвесторів. Крім того, воно, як правило, демонструє хороші результати в умовах низьких процентних ставок, оскільки не приносить прибутковості.
Спотові ціни на срібло знизилися на 0,4% до 37,98 долара за унцію після того, як вони досягли найвищого рівня з вересня 2011 року. Платина зросла на 1,4% до 1 382,57 долара, а паладій подорожчав на 0,6% до 1 200,50 долара.
Які ціни на золото встановив НБУ?
Нацбанк встановив такі закупівельні ціни на золото:
- Банківський метал: 4 482,78 гривні за грам.
- Банківський метал, що потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 4 469,33 гривні за грам.
- Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 4 437,95 гривні за грам.
Яка середня ціна на золоті вироби в ломбардах України?
Середні тарифи на приймання золотих виробів в ломбардах України за пробами:
- 375 проба: 1 709 гривень за грам;
- 500 проба: 2 296,25 гривні за грам;
- 583 проба: 2 721,83 гривні за грам;
- 585 проба: 2 726,50 гривні за грам;
- 750 проба: 3 514,83 гривні за грам;
- 900 проба: 4 163 гривні за грам;
- 916 проба: 4 229,16 гривні за грам;
- 999 проба (банківські злитки): 4 800,00 гривень за грам.