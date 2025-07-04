Які ціни на золото

У п'ятницю, 4 липня, спотове золото подорожчало на 0,5%, до 3 343,07 долара за унцію. З початку тижня вартість злитків зросла приблизно на 2,1%, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Ф'ючерси на золото в США додали 0,3%, досягнувши позначки 3 352,50 долара за унцію.

Важливо! Індекс долара знизився на 0,2%, що робить золото більш доступним для власників інших валют.

Побоювання щодо стану державних фінансів у США після прийняття Конгресом масштабного податкового законопроєкту Трампа, а також невизначеність навколо наближення крайнього терміну 9 липня з митного питання посилили попит на активи-притулки,

– зазначив старший аналітик брокерської компанії ActivTrades Рікардо Євангеліста.

Які ціни на дорогоцінні метали

Спотові ціни на срібло зросли на 0,1% до 36,86 долара за унцію, паладій подешевшав на 0,1% – до 1 135,70 долара.

Платина подорожчала на 0,7% і досягла 1 376,33 долара за унцію, продемонструвавши зростання п'ятий тиждень поспіль.