Какие мировые цены на золото?
Во вторник, 15 июля, спотовые цены на золото упали на 0,2% до 3 336,99 доллара за унцию. Фьючерсы на золото в США упали на 0,4% до 3 345 долларов, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Как отмечается, цены на золото немного снизились после достижения трехнедельного максимума в понедельник, 14 июля. Это произошло на фоне торговых переговоров и экономических данных США.
После значительного роста цен мы наблюдаем некоторую фиксацию прибыли; однако, в целом рынок золота остается благоприятным,
– заявил руководитель отдела товарных стратегий в TD Securities Барт Мелек.
Важно! В периоды экономической и геополитической неопределенности золото считается активом-убежищем для инвесторов. Кроме того, оно, как правило, демонстрирует хорошие результаты в условиях низких процентных ставок, поскольку не приносит доходности.
Спотовые цены на серебро снизились на 0,4% до 37,98 доллара за унцию после того, как они достигли самого высокого уровня с сентября 2011 года. Платина выросла на 1,4% до 1 382,57 доллара, а палладий подорожал на 0,6% до 1 200,50 доллара.
Какие цены на золото установил НБУ?
Нацбанк установил следующие закупочные цены на золото:
- Банковский металл: 4 482,78 гривны за грамм.
- Банковский металл, требующий доведения его признанными производителями до стандартов качества: 4 469,33 гривны за грамм.
- Золото, которое не соответствует требованиям по качеству банковских металлов: 4 437,95 гривны за грамм.
Какая средняя цена на золотые изделия в ломбардах Украины?
Средние тарифы на прием золотых изделий в ломбардах Украины по пробам:
- 375 проба: 1 709 гривен за грамм;
- 500 проба: 2 296,25 гривны за грамм;
- 583 проба: 2 721,83 гривны за грамм;
- 585 проба: 2 726,50 гривны за грамм;
- 750 проба: 3 514,83 гривны за грамм;
- 900 проба: 4 163 гривны за грамм;
- 916 проба: 4 229,16 гривны за грамм;
- 999 проба (банковские слитки): 4 800,00 гривен за грамм.