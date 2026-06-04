Які результати внутрішнього аудиту

Тепер аудит завершився, і "Сенс Банк" опублікував його результати на своїй офіційній сторінці.

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За даними банку, внутрішня перевірка не виявила жодних фактів, що особам, які згадувалися у розслідуваннях НАБУ та журналістських публікаціях, надавалися певні преференції.

Не знайшли й ознак застосування нестандартних умов обслуговування чи порушення внутрішніх процедур банку щодо них.

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При цьому у "Сенс Банку" наголосили, що аудит охопив усі операції згаданих осіб та пов'язаних з ними компаній з 23 липня 2023 року, коли банк перейшов у державну власність, до сьогодні.

Внутрішній аудит підтвердив, що умови надання фінансових послуг відповідали ринковим, а процеси обслуговування та договірні відносини здійснювалися відповідно до вимог законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України,

– йдеться в заяві наглядової ради.

Водночас у банку підкреслили, що ніколи не кредитували і жодним іншим чином не фінансували компанії:

ТОВ "Файєр Поінт";

ТОВ "Карпатнафтохім".

Результати внутрішнього аудиту передали акціонеру і регулятору на розгляд.

Разом з тим наглядова рада "Сенс Банку" ініціювала додатково зовнішню перевірку діяльності із залученням міжнародної аудиторської компанії, щоб втамувати суспільний інтерес до роботи фінустанови. Результати цієї перевірки теж обіцяють оприлюднити після завершення.

Зауважте! Зовнішній аудит має оцінити, наскільки прозоро ухвалювала рішення нинішня наглядова рада банку від моменту її першого засідання 20 жовтня 2025 року.