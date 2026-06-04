Какие результаты внутреннего аудита
Теперь аудит завершился, и "Сенс Банк" опубликовал его результаты на своей официальной странице.
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По данным банка, внутренняя проверка не выявила никаких фактов, что лицам, которые упоминались в расследованиях НАБУ и журналистских публикациях, предоставлялись определенные преференции.
Не нашли и признаков применения нестандартных условий обслуживания или нарушения внутренних процедур банка по ним.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
При этом в "Сенс Банке" отметили, что аудит охватил все операции упомянутых лиц и связанных с ними компаний с 23 июля 2023 года, когда банк перешел в государственную собственность, до сих пор.
Внутренний аудит подтвердил, что условия предоставления финансовых услуг соответствовали рыночным, а процессы обслуживания и договорные отношения осуществлялись в соответствии с требованиями законодательства Украины и нормативно-правовых актов Национального банка Украины,
– говорится в заявлении наблюдательного совета.
В то же время в банке подчеркнули, что никогда не кредитовали и никаким другим образом не финансировали компании:
- ООО "Файер Поинт";
- ООО "Карпатнефтехим".
Результаты внутреннего аудита передали акционеру и регулятору на рассмотрение.
Вместе с тем наблюдательный совет "Сенс Банка" инициировал дополнительно внешнюю проверку деятельности с привлечением международной аудиторской компании, чтобы утолить общественный интерес к работе финучреждения. Результаты этой проверки тоже обещают обнародовать после завершения.
Заметьте! Внешний аудит должен оценить, насколько прозрачно принимал решения нынешний наблюдательный совет банка с момента его первого заседания 20 октября 2025 года.
Напомним, 1 мая "Украинская правда" обнародовала фрагменты так называемых "пленок Миндича". По данным журналистов, из записей следует, что к формированию наблюдательного совета государственного "Сенс Банка" могли быть причастны лица, которых связывают с делом "Мидас".
На аудиозаписях якобы зафиксирован разговор между Александром Цукерманом, бизнес-партнером Тимура Миндича, и Василием Веселым, который после национализации банка в 2023 году работал советником предыдущего состава наблюдательного совета. Веселый якобы озвучил список желаемых членов наблюдательного совета банка, которых впоследствии и назначило правительство.
На фоне обнародованных материалов 12 мая 2026 года наблюдательный совет Сенс Банка инициировал проведение внутреннего аудита.
В то же время председатель наблюдательного совета "Сенс Банка" Николай Гладышенко временно сложил свои полномочия на период выяснения всех обстоятельств. Исполнение его обязанностей передали Петру Новаку.