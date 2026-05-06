Що відомо про приватизацію "Сенс Банку"?

Згідно зі словами українського лідера, вже була визначена необхідність провести приватизацію цього банку.

Володимир Зеленський Президент України Окремо обговорили й роботу державних банків: потрібна лібералізація банківської сфери та розширення підприємницьких можливостей. Що стосується "Сенс Банк", уже була визначена необхідність провести приватизацію цього банку, і не має бути жодних затримок у процесі приватизації: цього року банк повинен бути приватизований.

Про що ще говорив президент з прем'єркою?

Найближчим часом Кабмін проведе зміни на рівні заступників міністрів.

Має бути оперативно проведене перезавантаження визначених державних підприємств.

Також потрібен прозорий та фаховий конкурс на посаду нового керівника компанії "Ліси України".

Повинен бути пришвидшений процес змін у державних енергетичних компаніях, передусім в "Енергоатомі".

Уже сформована нова наглядова рада компанії, і повинно бути прискорене обрання наглядовою радою нового керівника компанії – для цього є всі необхідні інструменти та повноваження,

– додав Зеленський.

Нагадаємо! Уряд призначив новий склад наглядової ради "Енергоатому" на початку 2026 року. Вона складається з семи членів. Незалежними членами є Руміна Велші, Лаура Гарбенчуте-Бакієне, Патрік Фрагман та Бріс Буюон. Представниками від України є заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів, голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин та державний секретар Міністерства енергетики України Максим Малашкін.

Нагадаємо, що "Сенс Банк" допускає, що інформація в медіа навколо так званих "плівок Міндіча" може створювати репутаційні ризики для банку та потенційно впливати на умови його майбутньої приватизації. Про це писали в Інтерфакс-Україна у вівторок, 5 травня.

Наголошується, що банк працює у штатному режимі. Також він не фіксує відтоку клієнтів.

Будь-яка інформація в медіа, незалежно від рівня її достовірності, може створювати репутаційні ризики для системно важливого державного банку, що потенційно може впливати на умови його майбутньої приватизації,

– зазначили в банку на запит "Інтерфакс-Україна".

Водночас нардеп та очільник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував ситуацію довкола банку.

⁨Він заявив, що кейс з "Сенс Банком" є дуже показовим прикладом масштабної злочинної схеми. Він назвав зокрема цей кейс про с"творення організованої злочинної групи, яка, використовуючи посади в державному банку, за мовчазною згодою регулятора і правоохоронних органів, протягом тривалого часу здійснювала злочинну діяльність, не тільки, але й, зокрема, в гральному бізнесі".

Що ще відомо щодо чинної ситуації?

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про початок підготовки до продажу пакетів акцій ще у 2025 році. Про це у жовтні повідомили у Міністерстві фінансів. Мова йде про пакети акцій у статутному капіталі АТ "Сенс Банк" та АБ "Укргазбанк".

Водночас медіа "Українська правда" оприлюднила другу частину розшифровок так званих "плівок Міндіча". Журналісти проаналізували можливу роль колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака у схемах у "Сенс Банку".

У ЗМІ пишуть, що група осіб могла отримати вплив на державний "Сенс Банк" та хімічне підприємство "Карпатнафтохім". Це робилося через зв’язки з Тимуром Міндічем та Андрієм Єрмаком.