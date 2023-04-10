Згідно з даними нового дослідження, 43% із 1500 респондентів у Сінгапурі заявили, що уже володіють цифровими активами. Тоді як 91% з опитаних повідомили, що розуміють, що таке криптовалюта.

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Ставлення до криптовалют у Сінгапурі

Водночас найбільш обізнаною групою людей виявилися респонденти віком від 26 – 35 років. Натомість понад 75% з учасників опитування додали, що володіють двома та більше цифровими монетами. Таким чином, вони намагаються урізноманітнити варіанти для власних заощаджень.

Водночас понад 50% респондентів заявили, що виділили біткойн. За їхніми словами, саме цю монету вони обрали для збереження власних активів. На момент створення цього матеріалу, вартість найвідомішої цифрової монети коливається на рівні 28 322 доларів. Її ринкова капіталізація становить 547,80 мільярда доларів, за даними CoinDesk. Додамо більше цифр про біткойн:

З початку 2023 року цифрова монета подорожчала майже на 72%;

Максимально криптовалюта коштувала 68 990 доларів за монету.

До теми! Американський економіст Нуріель Рубіні, який передбачив кризу 2008 року, попередив про наближення криптоапокаліпсису. За його словами, регулятори все більше тиснуть на галузь, тому цифровим активам варто готуватися до розплати.

Згідно з даними Independent Reserve, найбільше у криптовалюти вкладають ті жителі Сінгапуру, дохід яких складає від 5200 доларів на місяць. Натомість громадяни, заробіток яких оцінюють в середньому у 3700 доларів, є менш активними. Їхня частка складає 65%, за даними аналітиків.

Також 59% респондентів вважають, що регулювання – це головна проблема для цифрових активів. На їхню думку, прозора нормативно-правова база сприяла б зростанню привабливості інвестицій у цей сектор. Натомість 50% з опитаних переконані, що криптовалюти зможуть отримати світове визнання навіть попри виклики, пов'язані із юридичними нюансами.