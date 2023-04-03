Нуріель Рубіні, який передбачив світову фінансову кризу 2008 року, вважає, що тиск регуляторів на галузь стає все сильнішим. На його думку, тепер на цифрові активи чекає розплата.

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Криптоапокаліпсис насувається

Американський економіст формує свій прогноз на основі заяв очільника Комісії з цінних паперів і бірж США. Річ у тому, у відомстві зробили запит про додаткове фінансування для боротьби з неправомірними діями у галузі криптовалют. Йдеться про суму у розмірі 2,4 мільярда доларів.

За його словами, Комісії з цінних паперів і бірж США тепер зможе переслідувати крипто- і всіх інших шахраїв. Крім того, Нуріель Рубіні очікує, що криптобіржі також зазнають краху у майбутньому у результаті колапсу банків, які працювали з цифровими активами.

Криптоапокаліпсис наближається! Вимирання попереду,

– заявив Рубіні.

Нуріель Рубіні ще у 2021 році заявляв, що біткойн не зможе мати реальної вартості на ринку після того, як держави почнуть активно використовувати національних цифрових валют. Водночас кілька експертів навпаки прогнозують стрімке подорожчання біткойна: