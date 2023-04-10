Согласно данным нового исследования, 43% из 1500 респондентов в Сингапуре заявили, что уже владеют цифровыми активами. Тогда как 91% из опрошенных сообщили, что понимают, что такое криптовалюта.

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Отношение к криптовалюте в Сингапуре

В то же время наиболее осведомленной группой людей оказались респонденты в возрасте от 26 – 35 лет. Зато свыше 75% из участников опроса добавили, что владеют двумя и более цифровыми монетами. Таким образом, они пытаются разнообразить варианты для собственных сбережений.

В то же время свыше 50% респондентов заявили, что выделили биткоин. По их словам, именно эту монету они выбрали для сбережения собственных активов. На момент создания этого материала стоимость самой известной цифровой монеты колеблется на уровне. 28 322 долларов. Ее рыночная капитализация составляет 547,80 миллиарда долларов, по данным CoinDesk. Добавим больше цифр о биткоине:

С начала 2023 года цифровая монета подорожала почти на 72%;

Максимально криптовалюта стоила 68 990 долларов за монету.

К теме! Американский экономист Нуриэль Рубини, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о приближении криптоапокалипсиса. По его словам, регуляторы все больше давят на отрасль, поэтому цифровым активам следует готовиться к расплате.

Согласно данным Independent Reserve, больше всего в криптовалюты вкладывают те жители Сингапура, доход которых составляет от 5200 долларов на месяц. В то же время граждане, заработок которых оценивают в среднем у 3700 долларов, менее активными. Их доля составляет 65% по данным аналитиков.

Также 59% респондентов считают, что регулирование – это главная проблема для цифровых активов. По их мнению, прозрачная нормативно-правовая база способствовала бы росту привлекательности инвестиций в этот сектор. Вместо этого 50% из опрошенных убеждены, что криптовалюты смогут получить мировое признание даже несмотря на вызовы, связанные с юридическими нюансами.