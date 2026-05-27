Яка наразі ситуація на ринку?

Наразі ринки очікують сигналів, що поновлене перемир'я між Іраном та США буде продовжено, повідомляє Reuters.

Читайте також Курс долара знову побив рекорд: яку ціну встановив НБУ на 27 травня

Які зміни відбулися:

долар зберігає зростання, якщо порівнювати з ситуацією на попередній сесії;

нових піків сягнули японські та південнокорейські акції;

Важливо! Зростання японських та південнокорейських акцій сталося після того, як фондові ринки США відкрилися. Таким змінам сприяв, зокрема, оптимізм щодо ШІ.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Ринки зараз просто чекають на щось відчутне, коли йдеться про угоду між США та Іраном. Багато хороших новин закладено в ціну, залишаючи місце для розчарування, якщо не буде оголошено щось вичерпне,

– наголосив старший аналітик фінансового ринку Capital.com Кайл Родда.

Найширший індекс акцій Азійсько-тихоокеанський регіону MSCI за межами Японії – зростає п'яту сесію поспіль. Він збільшився на 1,6%, сягнувши історичного максимуму. Своєю чергою, японський Nikkei зріс на 0,5%. А от зліт південнокорейського KOSPI сягнув – 3,41%.

Ситуація з валютою більш стабільна:

євро зріс на 0,12%, сягнувши – 1,1642 долара;

а от єна майже не зазнала змін;

водночас австралійський долар впав на 0,1%, він сягнув – 0,7161 долара США.

Наразі ринок очікує на публікацію індексу особистих споживчих витрат (PCE). Вона запланована на четвер. Потрібно розуміти, що саме це значення є ключовим індикатором ФРС, воно впливає на цільовий показник інфляції.

З огляду на те що PCE має опублікувати дані, а геополітична напруженість навколо Ормузької протоки все ще є, цей тиждень може стати ключовим для очікувань щодо ставок, долара, нафти та золота,

– наголосив керівник відділу ринкових досліджень FXTM Лукман Отунуга.

Чому похитнулось перемир'я між Іраном та США?