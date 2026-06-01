Чому дорожчає нафта 1 червня?

На зростання вартості нафти також вплинуло просування Ізраїлю в Ірані, повідомляє Reuters.

Ці атаки затьмарили навіть те, що США та Іран, згідно з очікуваннями ринку, могли оголосити про продовження режиму припинення вогню. До того ж ще в п'ятницю Вашингтон проводив мирні переговори між Ізраїлем та Ліваном.

Згодом ситуація загострилась. Уже в неділю США повідомили про здійснення ударів з метою самооборони. Атакували низку іранських об'єктів, зокрема, центр управління безпілотниками. Американський уряд також зазначив, що ці удари є відповіддю на агресію Ірану.

В понеділок корпус вартових Ісламської революції Ірану повідомив про свою нову атаку. Під ударом опинилась авіабаза США.

Ізраїль буде ключовим фактором у будь-якій такій угоді, а Іран також неодноразово заявляв, що "Хезболла" має бути включена до неї. США запропонували план поступової деескалації, згідно з яким "Хезболла" спочатку припинить напади на Ізраїль в обмін на утримання Ізраїлем від ескалації в Бейруті,

– повідомляє Reuters з посиланням на неназваного американського чиновника.

Скільки коштує нафта 1 червня 2026 року?

Як повідомляє видання Trading Economics, ціна нафти сьогодні залежно від марки така:

вартість нафти марки Brent – 93,83 долара за барель.

– 93,83 долара за барель. WTI – 90,18 долара за барель.

– 90,18 долара за барель. Urals – 82,56 долара за барель.

Що вплинуло на ціну нафти напередодні?