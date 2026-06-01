Чому дорожчає нафта 1 червня?
На зростання вартості нафти також вплинуло просування Ізраїлю в Ірані, повідомляє Reuters.
Ці атаки затьмарили навіть те, що США та Іран, згідно з очікуваннями ринку, могли оголосити про продовження режиму припинення вогню. До того ж ще в п'ятницю Вашингтон проводив мирні переговори між Ізраїлем та Ліваном.
Згодом ситуація загострилась. Уже в неділю США повідомили про здійснення ударів з метою самооборони. Атакували низку іранських об'єктів, зокрема, центр управління безпілотниками. Американський уряд також зазначив, що ці удари є відповіддю на агресію Ірану.
В понеділок корпус вартових Ісламської революції Ірану повідомив про свою нову атаку. Під ударом опинилась авіабаза США.
Ізраїль буде ключовим фактором у будь-якій такій угоді, а Іран також неодноразово заявляв, що "Хезболла" має бути включена до неї. США запропонували план поступової деескалації, згідно з яким "Хезболла" спочатку припинить напади на Ізраїль в обмін на утримання Ізраїлем від ескалації в Бейруті,
– повідомляє Reuters з посиланням на неназваного американського чиновника.
Скільки коштує нафта 1 червня 2026 року?
Як повідомляє видання Trading Economics, ціна нафти сьогодні залежно від марки така:
- вартість нафти марки Brent – 93,83 долара за барель.
- WTI – 90,18 долара за барель.
- Urals – 82,56 долара за барель.
Що вплинуло на ціну нафти напередодні?
Ще в п'ятницю Трамп заявив, що скоро він ухвалить остаточне рішення щодо можливої мирної угоди з Іраном. Зауважимо, що цей договір передбачає продовження режиму припинення вогню. За цей час, перемовники мають розв'язати низку важливих питань. Зокрема, йдеться про ядерну програму Ірану.
Важливим питанням також залишається відкриття Ормузької протоки. Потрібно розуміти, що це ключовий шлях для нафти та газу. Ринок занепокоєний, бо укладання мирної угоди між США, Іраном ще не гарантує відновлення постачань через Ормуз. Адже протока замінована і це ускладнить судноплавство.