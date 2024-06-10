НБУ оштрафував три банки на понад 50 мільйонів гривень
Джерело:НБУ
Український Нацбанк у травні 2024 року оштрафував кілька кредиторів на десятки мільйонів гривень. Регулятор застосовував штрафні санкцій у зв'язку із порушеннями у сфері фінансового моніторингу.
Зокрема, йдеться про недотримання законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
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НБУ оштрафував 3 банки на понад 50 мільйонів гривень
Найбільший штраф від НБУ отримав "Ощадбанк". Державний кредитор заплатить майже 34 мільйони гривень за порушення правил фінансового моніторингу. Йдеться про такі моменти:
- неналежну організацію первинного фінансового моніторингу;
- недоліки у внутрішніх документах;
- проблеми з автоматизацією процесів моніторингу;
- недостатнє застосування ризик-орієнтованого підходу при перевірці клієнтів.
У травні центробанк застосував штрафні санкції також проти банків "Південний" та "А-Банк". Кредитора мають сплатити штрафи у розмірі 11 мільйонів та понад 10 мільйонів гривень відповідно. Кредиторів покарали за низку порушень – від неналежної перевірки клієнтів з високим ризиком до несвоєчасного подання інформації на запити регулятора.