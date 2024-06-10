НБУ оштрафував три банки на понад 50 мільйонів гривень

Український Нацбанк у травні 2024 року оштрафував кілька кредиторів на десятки мільйонів гривень. Регулятор застосовував штрафні санкцій у зв'язку із порушеннями у сфері фінансового моніторингу.

Зокрема, йдеться про недотримання законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

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НБУ оштрафував 3 банки на понад 50 мільйонів гривень

Найбільший штраф від НБУ отримав "Ощадбанк". Державний кредитор заплатить майже 34 мільйони гривень за порушення правил фінансового моніторингу. Йдеться про такі моменти:

неналежну організацію первинного фінансового моніторингу;

недоліки у внутрішніх документах;

проблеми з автоматизацією процесів моніторингу;

недостатнє застосування ризик-орієнтованого підходу при перевірці клієнтів.

На початку червня "Ощадбанк" отримав ще один штраф від регулятора . Цей захід застосували через порушення вимог законодавства, які регулюють діяльність на платіжному ринку. Банк зобов'язаний виплатити штраф у розмірі 170 тисяч гривень.

У травні центробанк застосував штрафні санкції також проти банків "Південний" та "А-Банк". Кредитора мають сплатити штрафи у розмірі 11 мільйонів та понад 10 мільйонів гривень відповідно. Кредиторів покарали за низку порушень – від неналежної перевірки клієнтів з високим ризиком до несвоєчасного подання інформації на запити регулятора.