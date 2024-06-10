Зокрема, йдеться про недотримання законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

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НБУ оштрафував 3 банки на понад 50 мільйонів гривень

Найбільший штраф від НБУ отримав "Ощадбанк". Державний кредитор заплатить майже 34 мільйони гривень за порушення правил фінансового моніторингу. Йдеться про такі моменти:

неналежну організацію первинного фінансового моніторингу;

недоліки у внутрішніх документах;

проблеми з автоматизацією процесів моніторингу;

недостатнє застосування ризик-орієнтованого підходу при перевірці клієнтів.

До теми! На початку червня "Ощадбанк" отримав ще один штраф від регулятора. Цей захід застосували через порушення вимог законодавства, які регулюють діяльність на платіжному ринку. Банк зобов'язаний виплатити штраф у розмірі 170 тисяч гривень.

У травні центробанк застосував штрафні санкції також проти банків "Південний" та "А-Банк". Кредитора мають сплатити штрафи у розмірі 11 мільйонів та понад 10 мільйонів гривень відповідно. Кредиторів покарали за низку порушень – від неналежної перевірки клієнтів з високим ризиком до несвоєчасного подання інформації на запити регулятора.