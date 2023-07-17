Останні зміни під час торгів

У понеділок, 17 липня 2023 року, Індекс долара США торгувалися на рівні 99,80. Котирування втратили з початку торгів 0,10%, інформує Yahoo!Finance. Загалом індекс коливається в діапазоні від 99,75 до 100,03.

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Ключові зміни Індексу долара США за останній рік:

Максимальне значення для індексу зафіксували на рівні 114,78 . Це стало найбільшим успіхом для цього індикатора за 20 років ;

. Це стало найбільшим успіхом для цього індикатора за ; Мінімально індекс торгувався на рівні 99,58, повідомляє CNBC.

Що відбувається з доларом

Долар США продовжує демонструвати від'ємну динаміку на ринку проти кошика з 6 інших валют. За минулий тиждень ця валюта зафіксувала найгірший тижневий спад за рік, оскільки трейдери чекали на свіжі економічні дані та рішення регуляторів перш ніж відновити продаж цього активу, пише CNBC. Проте індекс зумів під час сьогоднішніх торгів на певний час перетнути позначку на рівні 100.

Динаміка інших валют:

Євро, яке зафіксувало зростання на 2,4% за минулий тиждень до максимуму за 16 місяців, наразі торгується на рівні трохи нижче за цей показник;

за минулий тиждень до максимуму за 16 місяців, наразі торгується на рівні трохи нижче за цей показник; Японська єна, яка також на минулому тижні подорожчала на 2,4%, під час сьогоднішньої сесії утримується на рівні 138,69 за долар США.

До теми! Британський фунт досягнув пікової позначки на ринку за 15 місяців. Ба більше, ця валюта демонструє найкращу динаміку стосовно долара США.

Крім того, американський долар може залишитися "в мінусі", адже ринок поступово змінює позиції у сторону менш жорсткої монетарної політики центрального банку США. Відповідну заяву зробив очільник валютної стратегії у компанії Rabobank.