Последние изменения во время торгов

В понедельник, 17 июля 2023 года, Индекс доллара США торговался на уровне 99,80. Котировки потеряли с начала торгов 0,10%,информирует Yahoo!Finance. В общем индекс колеблется в диапазоне от 99,75 до 100,03.

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Ключевые изменения Индекса доллара США за последний год:

Максимальное значение для индекса зафиксировали на уровне 114,78 . Это стало наибольшим успехом для этого индикатора за 20 лет ;

. Это стало наибольшим успехом для этого индикатора за ; Минимально индекс торговался на уровне 99,58, сообщает CNBC.

Что происходит с долларом

Доллар США продолжает демонстрировать отрицательную динамику на рынке против корзины из 6 других валют. За прошедшую неделю эта валюта зафиксировала худший недельный спад за год, поскольку трейдеры ждали свежих экономических данных и решений регуляторов, прежде чем возобновить продажу этого актива, пишет CNBC. Однако индекс сумел во время сегодняшних торгов на время пересечь отметку на уровне 100.

Динамика других валют:

Евро, которое зафиксировало рост на 2,4% за прошедшую неделю до максимума за 16 месяцев, сейчас торгуется на уровне чуть ниже этого показателя;

за прошедшую неделю до максимума за 16 месяцев, сейчас торгуется на уровне чуть ниже этого показателя; Японская иена, которая также на прошлой неделе подорожала 2,4%, во время сегодняшней сессии удерживается на уровне 138,69 доллара США.

К теме! Британский фунт достиг пиковой отметки на рынке за 15 месяцев. Более того, эта валюта демонстрирует лучшую динамику по отношению к доллару США.

Кроме того, американский доллар может остаться "в минусе", ведь рынок постепенно сменяет позиции в сторону менее жесткой монетарной политики центрального банка США. Соответствующее заявление сделал глава валютной стратегии компании Rabobank.