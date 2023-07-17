Последние изменения во время торгов
В понедельник, 17 июля 2023 года, Индекс доллара США торговался на уровне 99,80. Котировки потеряли с начала торгов 0,10%,информирует Yahoo!Finance. В общем индекс колеблется в диапазоне от 99,75 до 100,03.
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Ключевые изменения Индекса доллара США за последний год:
- Максимальное значение для индекса зафиксировали на уровне 114,78. Это стало наибольшим успехом для этого индикатора за 20 лет;
- Минимально индекс торговался на уровне 99,58, сообщает CNBC.
Что происходит с долларом
Доллар США продолжает демонстрировать отрицательную динамику на рынке против корзины из 6 других валют. За прошедшую неделю эта валюта зафиксировала худший недельный спад за год, поскольку трейдеры ждали свежих экономических данных и решений регуляторов, прежде чем возобновить продажу этого актива, пишет CNBC. Однако индекс сумел во время сегодняшних торгов на время пересечь отметку на уровне 100.
Динамика других валют:
- Евро, которое зафиксировало рост на 2,4% за прошедшую неделю до максимума за 16 месяцев, сейчас торгуется на уровне чуть ниже этого показателя;
- Японская иена, которая также на прошлой неделе подорожала 2,4%, во время сегодняшней сессии удерживается на уровне 138,69 доллара США.
Кроме того, американский доллар может остаться "в минусе", ведь рынок постепенно сменяет позиции в сторону менее жесткой монетарной политики центрального банка США. Соответствующее заявление сделал глава валютной стратегии компании Rabobank.