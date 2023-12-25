Нафта впродовж 2023 року і дорожчала, і дешевшала: чому так відбувалося

Ринок нафти у 2023 році зазнав чимало змін. Йдеться й про фінансові виклики, а також про рішення країни, що впливали на цінову динаміку. Втім, цікавить те, що найбільше впливало на ситуацію з нафтою у світі впродовж року.

Який вплив на нафту був у 2023 році

Впродовж року вартість нафти показувала різну динаміку. Це є наслідком того, що на ціну впливало чимало факторів та рішень.

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Серед головних аспектів, який впливав на динаміку цін – рішення ОПЕК+ про добровільне скорочення обсягів видобування нафти.

Що цікаво, виділити тут слід Саудівську Аравію та Росію. Таким чином ціни на нафту у певний період досягали майже 100 доларів за барель. Крім того, відіграв в економічній ситуації світу важливу роль, зокрема, Китай. Все через декілька причин, а саме:

Країна є найбільшим імпортером нафти у світі;

Економічне відновлення Китаю, яке стикається з низкою викликів;

Роль Китаю на геополітичній арені.

Важливо додати, що одним із найважливішим фактором стала війна між ХАМАС та Ізраїль. Ця подія спровокувала зростання цін на нафту, а головною причиною стало побоювання щодо поширення конфлікту в регіоні та перебої з постачанням.

Знецінення нафти

Крім росту вартості, слід виділите і те, що за рік відбувався й спад вартості чорного золото. На це впливало побоювання щодо подальшої динаміки економік світу.

Як пишуть Reuters, лише у першій половині грудня ціни на нафту впали до найнижчого рівня за 6 місяців через вищезгадані побоювання інвесторів.

Крім того, були нафтові санкції проти Росії. Їх обговорювали доволі часто.

Цікаво, що чимало фахівців гадає, що цінова стеля на нафту на рівні 60 доларів не працює. Українські економісти теж приєднуються до цієї думки, як і колишній глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

Цінова стеля була ефективна лише на початку затвердження цього інструменту санкцій. Втім країна-агресорка Росія навчилася обходити обмеження.