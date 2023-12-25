Какое влияние на нефть оказало в 2023 году

В течение года стоимость нефти показывала разную динамику. Это следствие того, что на цену влияло немало факторов и решений.

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Обратите внимание! Среди главных аспектов, влияющих на динамику цен – решение ОПЕК+ о добровольном сокращении объемов добычи нефти.

Что интересно, выделить здесь следует Саудовскую Аравию и Россию. Таким образом, цены на нефть в определенный период достигали почти 100 долларов за баррель. Кроме того, сыграл в экономической ситуации мира немаловажную роль, в частности, Китай. Все по нескольким причинам, а именно:

Страна является крупнейшим импортером нефти в мире;

Экономическое восстановление Китая, соприкасающееся с рядом вызовов;

Роль Китая на геополитической арене.

Важно добавить, что одним из важнейших факторов стала война между ХАМАС и Израиль. Это событие спровоцировало рост цен на нефть, а главной причиной стало опасение распространения конфликта в регионе и перебои со снабжением.

Обесценивание нефти

Кроме роста стоимости, следует выделить и то, что за год происходил и спад стоимости черного золота. На это влияли опасения по поводу дальнейшей динамики экономик мира.

Как пишут Reuters, только в первой половине декабря цены на нефть упали до самого низкого уровня за 6 месяцев из-за опасений инвесторов.

Кроме того, были нефтяные санкции против России. Их обсуждали довольно часто.

Интересно, что многие специалисты полагают, что ценовой потолок на нефть на уровне 60 долларов не работает. Украинские экономисты тоже присоединяются к этому мнению, как и бывший глава "Нефтегаза" Андрей Коболев.

Заметьте! Ценовой потолок был эффективен только в начале утверждения этого инструмента санкций. Впрочем, страна-агрессорка Россия научилась обходить ограничения.