Це допоможе не лише покращити свої знання, але й зрозуміти як мислять та на основі яких книг ухвалюють рішення найзаможніші та найбагатші люди сучасного світу, які активно пропагандують читання.

Цікаво Рекордно успішний рік позаду: чого чекати далі від головної валюти світу

У цій добірці книг розкриті теми, які стосуються фундаментальних економічних основ, цікавих тенденцій та порад для інвесторів.

Підбірка корисних книг від п'ятірки мільярдерів Forbes

Американський мільярдер, співзасновник та очільник компанії Koch Industries Чарльз Кох, з капіталом у розмірі 59,6 мільярда доларів, радить додати до власного списку книг фундаментальну працю шотландського економіста Адама Сміта – "Багатство народів". Ця книга допоможе дізнатися більше про такі теми:

Функціонування ринків;

Грошова економіка;

Фактори виробництва;

Зовнішня торгівля.

Що таке фінансова грамотність Це володіння набором навичок і знань, які дозволяють людині приймати обґрунтовані та ефективні рішення, використовуючи всі свої фінансові ресурси.

Легендарний Воррен Баффет вважає, що книга "Розумний інвестор" Бенджаміна Грехема – найкраще рішення у його кар'єрі. Фактично ця робота висвітлює усі аспекти мислення успішного фондового інвестора. Цю книгу радить й очільник JPMorgan Chase Джеймі Дімон. Капітал банкіра оцінюють у 1,7 мільярда доларів.

Нагадаємо! Особистий капітал Баффета Forbes оцінює у 107,3 мільярда доларів. Водночас американський інвестор є одним із найщедріших філантропів країни.

Баффет також виділяє книгу "Звичайні акції та незвичайні прибутки" від економіста Філіпа Фішера, яка зберігала звання бестселера протягом десятиліть. Допоможе тим, хто прагне зрозуміти як оцінювати компанії, що розвиваються, та знайти витривалу бізнес-модель.

Партнер Баффета та бізнесмен Чарлі Мангер з капіталом у 2,3 мільярда доларів до важливих книг для прочитання відносить "Змову дурнів" від Курта Ейченвальда, яка розповідає історію краху потужної енергетичної американської компанії Enron.

Засновник компанії Microsoft Білл Гейтс, особисті статки якого становлять 107 мільярдів доларів, виділяє роботу французького економіста Тома Пікетті "Капітал 21 століття". Головна тема книги – багатство та нерівність в доходах населення країн Європи та США від 18 століття.