Это поможет не только улучшить свои знания, но и понять, как мыслят и на основе каких книг принимают решения самые богатые и богатые люди современного мира, активно пропагандирующие чтение.

Интересно Рекордно успешный год позади: чего ждать дальше главной валюты мира

В этой подборке книг раскрыты темы, касающиеся фундаментальных экономических основ, интересных тенденций и советы для инвесторов.

Подборка полезных книг от пятерки миллиардеров Forbes

Американский миллиардер, соучредитель и руководитель компании Koch Industries Чарльз Кох, с капиталом в размере 59,6 миллиарда долларов, советует добавить в собственный список книг фундаментальный труд шотландского экономиста Адама Смита – "Богатство народов". Эта книга поможет узнать больше о таких темах:

Функционирование рынков;

Денежная экономика;

Факторы производства;

Наружная торговля.

Что такое финансовая грамотность Это владение набором навыков и знаний, позволяющих человеку принимать обоснованные и эффективные решения, используя все свои финансовые ресурсы.

Легендарный Уоррен Баффет считает, что книга "Умный инвестор" Бенджамина Грэхема – лучшее решение в его карьере. Практически эта работа освещает все аспекты мышления удачного фондового инвестора. Эту книгу советует и глава JPMorgan Chase Джейми Даймон. Капитал банкира оценивают в 1,7 миллиарда долларов.

Напомним! Личный капитал Баффета Forbes оценивает в 107,3 миллиарда долларов. В то же время американский инвестор является одним из самых щедрых филантропов страны.

Баффет также выделяет книгу "Обычные акции и необычные доходы" от экономиста Филиппа Фишера, сохранявшей звание бестселлера в течение десятилетий. Поможет тем, кто стремится понять, как оценивать развивающиеся компании и найти выносливую бизнес-модель.

Партнер Баффета и бизнесмен Чарли Мангер с капиталом в 2,3 миллиарда долларов к важным книгам для прочтения относит "Заговор дураков" от Курта Эйченвальда, рассказывающая историю краха мощной энергетической американской компании Enron.

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс, личное состояние которого составляет 107 миллиардов долларов, выделяет работу французского экономиста Тома Пикетти "Капитал 21 века". Главная тема книги – богатство и неравенство в доходах населения стран Европы и США от 18 века.