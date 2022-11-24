Спільні статки 20 найзаможніших нащадків у США складають приблизно 14% від загального капіталу понад 700 мільярдерів в країні.

Варте уваги Ціни на нафту падають 3 тижні поспіль: чого чекати далі

Чарльз Кох

Американський бізнесмен разом з братом Девідом успадкував компанію Koch Industries від свого батька. Історія цієї корпорації починається у далекому 1940 році. На початку головною сферою для Koch Industries була переробка нафти.

Брати активно розвивали бізнес і вивели компанію на новий рівень. Зокрема, Koch Industries стала другою за величиною приватною компанією у США. На сьогодні особистий капітал Чарльза Коха Forbes оцінює у 60,1 мільярда доларів. За версією Bloomberg, статки бізнесмена становлять понад 69 мільярдів доларів.

Джулія Кох

Далі йде дружина рідного брата Чарльза Коха, який помер у 2019 році. Після його смерті жінка стала однією з найзаможніших жінок США та світу.

Джулія Кох та її троє дітей успадкували частку Девіда Коха у сімейній компанії. Йдеться про 42% активів Koch Industries. Вона є членом комітету з управління корпорації та активно займається благодійністю. Додамо конкретні цифри:

Згідно з даними авторитетного видання Forbes, капітал жінки становить 60,1 мільярда доларів США.

видання Forbes, капітал жінки становить США. Натомість Bloomberg вказує суму у розмірі 69,1 мільярда доларів.

Джим Волтон

Наймолодший син Джим Волтон на сьогодні володіє пакетом акцій популярної у США мережі магазинів Walmart у розмірі 13%. Він є наймолодшим сином засновника компанії Сема Волтона, який почав бізнес у 1962 році.

До теми! На момент створення цього матеріалу, акції компанії торгуються на ринку за ціною на рівні 152,42 долара за штуку. Ринкова капіталізація Walmart становить 413,7 мільярда доларів, згідно з даними Yahoo!Finance.

Джим Волтон понад 10 років очолював раду директорів мережі супермаркетів. У 2016 році цю посаду обійняв його син. На сьогодні 74-річний бізнесмен очолює Arvest Bank, активи якого оцінюють у 26 мільярдів доларів. Щодо особистих статків Джима Волтона, то є такі дані: