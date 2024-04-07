Популярність військових ОВДП

Для 24 Каналу банкір Андрій Руденко розповів, що за останній рік українці рекордно інвестували в облігації внутрішніх державних позик (ОВДП). Рекорд щомісячних інвестицій оновлювався тричі.

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Він додає, що у січні 2024 року, коли загальний портфель держоблігацій у власності фізосіб збільшився майже на 4,7 мільярда гривень. А вже на початку лютого – на 58,38 мільярда гривень. Тобто це майже на 15 мільярдів гривень більше, ніж є у власності нерезидентів.

Андрій Руденко Начальник відділу цінних паперів та зовнішніх ринків Sense Bank Протягом останнього року популярність ОВДП як інвестиційного інструменту серед фізичних осіб постійно зростає. Ми це бачимо як за статистикою купівлі держоблігацій у нашому застосунку, так і по загальним цифрам, які публікує регулятор (Національний банк України – 24 Канал).

Що таке ОВДП Це цінні папери, які випускає держава під час воєнного стану для фінансування військових операцій під час війни або конфлікту. Простими словами, купівля облігації у держави – це як "давати у борг" державі, який вона, своєю чергою, повертає з відсотками через певний термін.

Якщо глянути на статистику Мінфіну, то на фінансування державного бюджету від розміщення ОВДП на ринкових умовах вдалося залучити:

у 2022 році – 266,9 мільярда гривень,

– 266,9 мільярда гривень, у 2023 році – 552,6 мільярда гривень,

– 552,6 мільярда гривень, а від початку 2024 року – понад 99 мільярдів гривень.

Допомога армії та не тільки

Фінансист Андрій Шевчишин у розмові з 24 Каналом каже, що дохідність по ОВДП для населення – це досить привабливий інструмент інвестування.

Проблемою тільки є те, що чимало людей ще досі мало купує їх, адже є недовіра та прогалини у фінансовій грамотності.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик ОВДП – це щось таке, що незрозуміле для більшості. Є потенціал для нарощування портфелів фізичних осіб, але для цього потрібно так проводити кампанії, казати про це.

Варто знати, що купити ОВДП можна з доволі високою привабливістю. Наприклад, поточний курс долара умовно 38 гривень, а дохідність ОВДП – 17%. За рік курс долара може рушити до відмітки у 44 гривні.

Це буде релевантно, бо якщо далі дивитися на прогнози по курсу МВФ, прогнозу НБУ, Мінфіну, то це дійсно імовірний курс до кінця року.

– зауважує фінансист.

Яка дохідність ОВДП у гривнях, доларах та євро: