Популярність військових ОВДП
Для 24 Каналу банкір Андрій Руденко розповів, що за останній рік українці рекордно інвестували в облігації внутрішніх державних позик (ОВДП). Рекорд щомісячних інвестицій оновлювався тричі.
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Він додає, що у січні 2024 року, коли загальний портфель держоблігацій у власності фізосіб збільшився майже на 4,7 мільярда гривень. А вже на початку лютого – на 58,38 мільярда гривень. Тобто це майже на 15 мільярдів гривень більше, ніж є у власності нерезидентів.
Протягом останнього року популярність ОВДП як інвестиційного інструменту серед фізичних осіб постійно зростає. Ми це бачимо як за статистикою купівлі держоблігацій у нашому застосунку, так і по загальним цифрам, які публікує регулятор (Національний банк України – 24 Канал).
Що таке ОВДПЦе цінні папери, які випускає держава під час воєнного стану для фінансування військових операцій під час війни або конфлікту. Простими словами, купівля облігації у держави – це як "давати у борг" державі, який вона, своєю чергою, повертає з відсотками через певний термін.
Якщо глянути на статистику Мінфіну, то на фінансування державного бюджету від розміщення ОВДП на ринкових умовах вдалося залучити:
- у 2022 році – 266,9 мільярда гривень,
- у 2023 році – 552,6 мільярда гривень,
- а від початку 2024 року – понад 99 мільярдів гривень.
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Фінансист Андрій Шевчишин у розмові з 24 Каналом каже, що дохідність по ОВДП для населення – це досить привабливий інструмент інвестування.
Проблемою тільки є те, що чимало людей ще досі мало купує їх, адже є недовіра та прогалини у фінансовій грамотності.
ОВДП – це щось таке, що незрозуміле для більшості. Є потенціал для нарощування портфелів фізичних осіб, але для цього потрібно так проводити кампанії, казати про це.
Варто знати, що купити ОВДП можна з доволі високою привабливістю. Наприклад, поточний курс долара умовно 38 гривень, а дохідність ОВДП – 17%. За рік курс долара може рушити до відмітки у 44 гривні.
Це буде релевантно, бо якщо далі дивитися на прогнози по курсу МВФ, прогнозу НБУ, Мінфіну, то це дійсно імовірний курс до кінця року.
– зауважує фінансист.
Яка дохідність ОВДП у гривнях, доларах та євро:
- ОВДП у гривнях – термін розміщення коливається від 6 місяців до 1,7 року. Ставка відповідно коливається від 16% до понад 18%. У застосунку Дія вартість однієї військової облігації стартує від 1 000 гривень.
- ОВДП у доларах – термін розміщення порівняно з гривневими облігаціями не такий різноманітний: 8 місяців або ж один рік. Крім того, ставка нижча – від 4,60% до 4,85%.
- ОВДП у євро – розміщувати можна на 9 місяців або ж один рік. Ставка всього від 3,11% до 3,25%.