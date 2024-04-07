Популярность военных ОВГЗ
Для 24 Канала банкир Андрей Руденко рассказал, что за последний год украинцы рекордно инвестировали в облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ). Рекорд ежемесячных инвестиций обновлялся трижды.
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Он добавляет, что в январе 2024 года, когда общий портфель гособлигаций в собственности физлиц увеличился почти на 4,7 миллиарда гривен. А уже в начале февраля – на 58,38 миллиарда гривен. То есть это почти на 15 миллиардов гривен больше, чем в собственности нерезидентов.
В течение последнего года популярность ОВГЗ как инвестиционного инструмента среди физических лиц постоянно растет. Мы это видим как по статистике покупки гособлигаций в нашем приложении, так и по общим цифрам, которые публикует регулятор (Национальный банк Украины – 24 Канал).
Что такое ОВГЗЭто ценные бумаги, которые выпускает государство во время военного положения для финансирования военных операций во время войны или конфликта. Простыми словами, покупка облигации у государства – это как "давать в долг" государству, который оно, в свою очередь, возвращает с процентами через определенный срок.
Если взглянуть на статистику Минфина, то на финансирование государственного бюджета от размещения ОВГЗ на рыночных условиях удалось привлечь:
- в 2022 году – 266,9 миллиарда гривен,
- в 2023 году – 552,6 миллиарда гривен,
- а с начала 2024 года – более 99 миллиардов гривен.
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Финансист Андрей Шевчишин в разговоре с 24 Каналом говорит, что доходность по ОВГЗ для населения – это достаточно привлекательный инструмент инвестирования.
Проблемой только является то, что многие до сих пор мало покупает их, ведь есть недоверие и пробелы в финансовой грамотности.
ОВГЗ – это что-то такое, что непонятное для большинства. Есть потенциал для наращивания портфелей физических лиц, но для этого нужно так проводить кампании, говорить об этом.
Стоит знать, что купить ОВГЗ можно с довольно высокой привлекательностью. Например, текущий курс доллара условно 38 гривен, а доходность ОВГЗ – 17%. За год курс доллара может двинуться до отметки в 44 гривны.
Это будет релевантно, потому что если дальше смотреть на прогнозы по курсу МВФ, прогноза НБУ, Минфина, то это действительно вероятный курс до конца года.
– замечает финансист.
Какая доходность ОВГЗ в гривнах, долларах и евро:
- ОВГЗ в гривнах – срок размещения колеблется от 6 месяцев до 1,7 года. Ставка соответственно колеблется от 16% до более 18%. В приложении Дія стоимость одной военной облигации стартует от 1 000 гривен.
- ОВГЗ в долларах – срок размещения по сравнению с гривневыми облигациями не такой разнообразный: 8 месяцев или один год. Кроме того, ставка ниже – от 4,60% до 4,85%.
- ОВГЗ в евро – размещать можно на 9 месяцев или же один год. Ставка всего от 3,11% до 3,25%.