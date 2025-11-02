Які країни використовують не паперові гроші?

Перші сучасні полімерні банкноти номіналом 10 доларів були випущені в Австралії в 1988 році, що якраз збігалося із двохсотліттям заселення країни європейцями, передає 24 Канал з посиланням на англомовну енциклопедію Britannica.

А протягом 1990-х років країна перевела всі свої банкноти на полімерні, що було вперше в історії.

Водночас в Європі першою країною, яка ввела пластикову банкноту стала Румунія у 1999 році. До 2003 року вона стала третьою країною у світі, яка повністю перейшла на полімерні банкноти.

Канадські банкноти також виготовлені з міцного полімеру, який спеціально розроблено для банкнот, зазначає Музей банку Канади. Наприклад, банкноти містять захисні елементи, такі як голограми для захисту від підробок.



Канадські гроші / Фото iStock/Getty Images

Яка перевага полімерних грошей над паперовими: полімерну банкноту важче підробити, адже вона містить низку захисних елементів, як-от прозорі пластикові віконця та текст, металеві плівки, що реагують на світло та інші елементи. Крім того, порівняно з паперовими полімерні гроші є більш міцними та стійкими до пошкоджень, а ще вони водонепроникні.

Цікаво! Ще у 2023 році було відомо, що близько 45 країн перейшли на використання полімерних банкнот у своїх грошових та банківських системах. Серед них Велика Британія, Китай, Індія, Бразилія, Мексика та інші. Водночас на сайті Центру грошей Центрального банку Польщі йшлося про те, що полімерні гроші вже випустило 70 країн світу.

