Какие страны используют не бумажные деньги?

Первые современные полимерные банкноты номиналом 10 долларов были выпущены в Австралии в 1988 году, что как раз совпадало с двухсотлетием заселения страны европейцами, передает 24 Канал со ссылкой на англоязычную энциклопедию Britannica.

А в течение 1990-х годов страна перевела все свои банкноты на полимерные, что было впервые в истории.

В то же время в Европе первой страной, которая ввела пластиковую банкноту стала Румыния в 1999 году. К 2003 году она стала третьей страной в мире, которая полностью перешла на полимерные банкноты.

Канадские банкноты также изготовлены из прочного полимера, который специально разработан для банкнот, отмечает Музей банка Канады. Например, банкноты содержат защитные элементы, такие как голограммы для защиты от подделок.



Канадские деньги / Фото iStock/Getty Images

Какое преимущество полимерных денег над бумажными: полимерную банкноту труднее подделать, ведь она содержит ряд защитных элементов, например прозрачные пластиковые окошки и текст, металлические пленки, реагирующие на свет и другие элементы. Кроме того, по сравнению с бумажными полимерные деньги являются более прочными и устойчивыми к повреждениям, а еще они водонепроницаемы.

Интересно! Еще в 2023 году было известно, что около 45 стран перешли на использование полимерных банкнот в своих денежных и банковских системах. Среди них Великобритания, Китай, Индия, Бразилия, Мексика и другие. В то же время на сайте Центра денег Центрального банка Польши говорилось о том, что полимерные деньги уже выпустило 70 стран мира.

