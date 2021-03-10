Втратив 569 мільйонів доларів: ведучий Алекс Джонс загубив ноутбук з біткойнами
Засновник InfoWars Алекс Джонс втратив ноутбук, на якому було 10 тисяч біткойнів. Криптовалюту ще в 2011 році йому подарував телеведучий Макс Кайзер.
Джерело:24 канал
Кайзер тоді був переконаний, що біткойн стане новою світовою валютою. Про це Алекс Джонс розповів в інтерв'ю Flagrant 2.
До слова Біткойн за добу подорожчав на 5 тисяч доларів: чого чекати далі
"Макс Кейзер приходить до мене і каже: "Ось 10 тисяч біткойнів для тебе. Це майбутнє. Це буде нова світова валюта (він зареєстрований)". Я втратив ноутбук, на який він поклав 10 тисяч доларів. Скільки сьогодні коштує 10 тисяч біткойнів? Багато", – зазначив Джонс.
Скільки втратив ведучий
Телеведучий Макс Кайзер у твітері підтвердив, що дарував Джонсону 10 тисяч біткойнів. Він розповів, що тоді криптовалюта коштувала менше ніж 5 доларів. Згідно з сьогоднішнім курсом, Алекс Джонс втратив приблизно 569 мільйонів доларів.
Який курс біткойна зараз
Станом на 10 березня 20:38 біткойн коштує 56 913 доларів. Про це свідчать дані Investing.com.
Курс біткойна станом на 10 березня / Графіка Investing.com
Хто такий Алекс Джонс?Американський радіоведучий, продюсер і режисер документальних кінофільмів. Веде радіопередачу новин "Шоу Алекса Джонса". Він є власником сайтів InfoWars.com, PrisonPlanet.com.
До слова, у січні програміст із Сан-Франциско Стефан Томас загубив пароль від електронного гаманця, де зберігав 7 002 біткойнів. На той час їхня вартість становила приблизно 220 мільйонів доларів.
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