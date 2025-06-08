8 червня, 12:44
Поцвілі банкноти: що роботи з ними
Основні тези
- Пошкоджені банкноти можна обміняти через операцію інкасо в банках, які самостійно встановлюють тарифи за цю послугу.
- До інкасо приймаються банкноти з певними типами пошкоджень, але не всі банки в Україні надають цю послугу.
Ті банкноти, які є сильно зношеними або пошкодженими варто звертатися до банку для здійснення операції інкасо. Відповідно до цієї операції банк отримує гроші за дорученням клієнта та зараховує їх на банківський рахунок.
Що робити з пошкодженими доларами
Операцію інкасо банки та небанківські установи надають за окрему плату, а тарифи вони встановлюють самостійно, передає 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Однак фінансові установи зобов'язані розмістити в касі перелік ознак значного зношення банкнот, тарифи інкасо тощо.
Які банкноти можна віддавати на інкасо:
- Розірвані (розрізані) на частини банкноти.
- Банкноти з пошкодженими елементами дизайну та захисту.
- Банкноти зі зміненим первісним кольором паперу та/або зображень.
- Банкноти з локальними плямами, загальна площа яких перевищує половину площі банкноти.
- Обпалені, пропалені, трухлі банкноти.
- Банкноти з явними друкарськими недоліками.
Зверніть увагу! Не всі банки України надають послугу інкасо, тому перед цим варто уточнити в установі, чи є така опція та за яким саме рівнем зношення.