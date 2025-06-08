Что делать с поврежденными долларами
Операцию инкассо банки и небанковские учреждения предоставляют за отдельную плату, а тарифы они устанавливают самостоятельно, передает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Однако финансовые учреждения обязаны разместить в кассе перечень признаков значительного износа банкнот, тарифы инкассо и тому подобное.
Какие банкноты можно отдавать на инкассо:
- Разорванные (разрезанные) на части банкноты.
- Банкноты с поврежденными элементами дизайна и защиты.
- Банкноты с измененным первоначальным цветом бумаги и/или изображений.
- Банкноты с локальными пятнами, общая площадь которых превышает половину площади банкноты.
- Обожженные, прожженные, трухлые банкноты.
- Банкноты с явными типографскими недостатками.
Обратите внимание! Не все банки Украины предоставляют услугу инкассо, поэтому перед этим стоит уточнить в учреждении, есть ли такая опция и по какому именно уровню износа.