Які долари можуть не прийняти для обміну
У 2023 році Національний банк України дещо змінив нормативно-правову базу, де було скасовано перелік ознак незначного зношення банкнот іноземної валюти. Водночас регулятор закликав громадян повідомляти про усі факти порушень у сфері обміну валюти, передає 24 Канал з посиланням на НБУ.
До теми Яку банкноту євро ніколи не обміняють в Україні
Правила щодо обміну банкноти іноземної валюти:
- Приймаються усі банкноти іноземної валюти для обміну, справжність яких підтверджена з використанням лічильників та детекторів.
- Заборонено банкам та небанківським установам відмовляти клієнтам в обміні іноземної валюти, що за дизайном та елементами захисту відповідає зразкам та описам іноземних центробанків, а справжність валюти підтверджена з використанням відповідного обладнання.
- Банкам та небанківським установам заборонено під час обміну валют встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти. Також, долари, які випущені з 1914 року чи 2006 року, вважаються дійсними.
- Ті банкноти, що мають ознаки зношеності, мають здійснюватися операцією інкасо, а банки та небанківські установи, які проводять такі операції, повинні розмістити в касі в доступному для клієнтів місці чіткий перелік ознак значного зношення банкнот і тарифи інкасо.
Таким чином, єдині банкноти, які банк чи банківська установа може не прийняти для обміну, є фальшиві банкноти та значно зношені, або пошкоджені банкноти.
Які валюти можуть приймати на інкасо
- Банкноти, які набули одну чи кілька ознак зношення:
- розірвані на частини,
- пошкодження елементів дизайну та захисту, а саме видалені цифрові чи текстові позначення номіналу, зображення портрета, оптично-змінні елементи захисту, захисні стрічки тощо,
- зміна первісного кольору паперу або зображень,
- локальні забруднення (плями), враховуючи видимі в ультрафіолетових променях,
- загальні забруднення, зокрема ті, спричиняють люмінесценцію паперу в ультрафіолетових променях,
- обпалені, пропалені, трухлі,
- наявні друкарські недоліки.
- Банкноти, які вилучені іноземною державою з обігу після дати, оголошеної банком-емітентом відповідної валюти.