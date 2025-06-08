Що робити з пошкодженими доларами

Операцію інкасо банки та небанківські установи надають за окрему плату, а тарифи вони встановлюють самостійно, передає 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Однак фінансові установи зобов'язані розмістити в касі перелік ознак значного зношення банкнот, тарифи інкасо тощо.

Які банкноти можна віддавати на інкасо:

Розірвані (розрізані) на частини банкноти.

Банкноти з пошкодженими елементами дизайну та захисту.

Банкноти зі зміненим первісним кольором паперу та/або зображень.

Банкноти з локальними плямами, загальна площа яких перевищує половину площі банкноти.

Обпалені, пропалені, трухлі банкноти.

Банкноти з явними друкарськими недоліками.

Зверніть увагу! Не всі банки України надають послугу інкасо, тому перед цим варто уточнити в установі, чи є така опція та за яким саме рівнем зношення.