Що робити з пошкодженими доларами
Операцію інкасо банки та небанківські установи надають за окрему плату, а тарифи вони встановлюють самостійно, передає 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Однак фінансові установи зобов'язані розмістити в касі перелік ознак значного зношення банкнот, тарифи інкасо тощо.
Які банкноти можна віддавати на інкасо:
- Розірвані (розрізані) на частини банкноти.
- Банкноти з пошкодженими елементами дизайну та захисту.
- Банкноти зі зміненим первісним кольором паперу та/або зображень.
- Банкноти з локальними плямами, загальна площа яких перевищує половину площі банкноти.
- Обпалені, пропалені, трухлі банкноти.
- Банкноти з явними друкарськими недоліками.
Зверніть увагу! Не всі банки України надають послугу інкасо, тому перед цим варто уточнити в установі, чи є така опція та за яким саме рівнем зношення.