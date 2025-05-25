Что положить в кошелек для привлечения денег в жизнь

Существует целый перечень вещей, которые можно носить с собой, чтобы привлечь богатство, пишет 24 Канал.

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Этими предметами могут быть:

  • старинная или редкая монета;
  • купюра с уникальным серийным номером;
  • банкнота с первой зарплаты;
  • китайские монеты;
  • палочка корицы;
  • мята;
  • кусочек красной ткани;
  • бобовые или кофейные зерна;
  • пакетик дрожжей.

Важно! Однако считается, что можно стать беднее если носить в кошельке документы, чеки или фотографии.

Что еще нельзя носить в кошельке?

Также не следует носить с собой поврежденные или грязные купюры. Считается, что все банкноты в кошельке должны быть частыми и аккуратно сложенными. В противном же случае человек способен привлечь бедность.