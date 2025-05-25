Что положить в кошелек для привлечения денег в жизнь

Существует целый перечень вещей, которые можно носить с собой, чтобы привлечь богатство, пишет 24 Канал.

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Этими предметами могут быть:

старинная или редкая монета;

купюра с уникальным серийным номером;

банкнота с первой зарплаты;

китайские монеты;

палочка корицы;

мята;

кусочек красной ткани;

бобовые или кофейные зерна;

пакетик дрожжей.

Важно! Однако считается, что можно стать беднее если носить в кошельке документы, чеки или фотографии.