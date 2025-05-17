Де не можна зберігати гроші
Якщо ж не дотримуватися цих правил, то це загрожувало бідністю, передає 24 Канал.
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Отже, категорично заборонялося зберігати купюри та монети:
- Біля ліжка чи матрацу. Вважалося, що таким гроші будуть відпочивати, а не примножуватися. Крім того, вже зібрані кошти можуть витратитися на хворобу.
- Біля дверей. Наші пращури вірили, що гроші підуть з життя, якщо знаходитимуться біля виходу з будинку.
- Книга. Якщо книга мала поганий сюжет, то це могло негативно вплинути на життя людини, зокрема й на гроші та роботу.
Важливо! Також не слід тримати банкноти скрученими та затиснутими гумкою.
Де найкраще зберігати кошти?
Експерти радять зберігати гроші у гаманці, де вони обережно та красиво розкладені. Також можна придбати гарну шкатулку чи коробку, де вони будуть знаходитися. Таким чином гроші відчують до себе повагу, і точно не захочуть покидати власника.