Долар дорожчає після серйозного обвалу

Американський долар зростає в ціні на тлі новин про митну політику Трампа. Долар нарешті почав відновлюватися після обвалу до мінімуму за багато тижнів.

Чому знову росте долар

У четвер, 26 лютого, долар США укріпився вище мінімуму за 11 тижнів. На динаміку валюти впливає митна політика адміністрації Дональда Трампа. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

Цікаво Ціни на нафту різко змінили динаміку на ринку

Долар так відреагував на невизначеність щодо тарифів з боку США для Європи та відтермінуванням запровадження мит для Канади та Мексики. Трамп заявив, що тарифи у розмірі 25% для країн, які межують з США, можуть запровадити 2 квітня, а не 4 березня.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 110,18.

Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,16 повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк. Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Скільки коштує долар сьогодні

Індекс долара США спершу зріс на 0,2% до 106,66. Цей показник наразі торгується на рівні 106,64, згідно з даними MarketWatch. Діапазон коливання за день становить від 106,52 до 106,72.

Водночас фунт стерлінгів відійшов від максимуму за два місяці. Крім того, курс євро впав на 0,17% щодо долара США. Нагадаємо, що на початку тижня позиції євро суттєво зросли на ринку після оголошення результатів виборів у найбільшій економіці ЄС – Німеччині.