Долар дорожчає після серйозного обвалу
- Долар США укріпився після обвалу до мінімуму за 11 тижнів через митну політику адміністрації Трампа, зокрема невизначеність щодо тарифів для Європи та відтермінування мита для Канади та Мексики.
- Індекс долара США зріс на 0,2% до 106,66, з коливанням від 106,52 до 106,72, тоді як курс євро впав на 0,17% щодо долара.
Американський долар зростає в ціні на тлі новин про митну політику Трампа. Долар нарешті почав відновлюватися після обвалу до мінімуму за багато тижнів.
Чому знову росте долар
У четвер, 26 лютого, долар США укріпився вище мінімуму за 11 тижнів. На динаміку валюти впливає митна політика адміністрації Дональда Трампа. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Долар так відреагував на невизначеність щодо тарифів з боку США для Європи та відтермінуванням запровадження мит для Канади та Мексики. Трамп заявив, що тарифи у розмірі 25% для країн, які межують з США, можуть запровадити 2 квітня, а не 4 березня.
Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:
- Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 110,18.
- Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,16 повідомляє видання CNBC.
Що таке Індекс долара США
Скільки коштує долар сьогодні
Індекс долара США спершу зріс на 0,2% до 106,66. Цей показник наразі торгується на рівні 106,64, згідно з даними MarketWatch. Діапазон коливання за день становить від 106,52 до 106,72.
Водночас фунт стерлінгів відійшов від максимуму за два місяці. Крім того, курс євро впав на 0,17% щодо долара США. Нагадаємо, що на початку тижня позиції євро суттєво зросли на ринку після оголошення результатів виборів у найбільшій економіці ЄС – Німеччині.