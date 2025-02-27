Світові ціни на нафту на сьогодні

У четвер, 27 лютого, ціни на нафту повернулися до зростання вперше за 3 дні. Днем раніше еталонні бренди нафти обвалилися до мінімуму за два місяці. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Нафта дорожчає через побоювання щодо обсягів пропозиції нафти на ринку. Річ у тому, що президент США Дональд Трамп відкликав ліцензію для компанії Chevron, яка дозволяла їй видобувати нафту у Венесуелі.

Компанія Chevron експортує близько 240 тисяч барелів нафти на день зі своїх підприємств у Венесуелі, що становить понад чверть усього видобутку нафти в країні. Припинення дії ліцензії означає, що Chevron втрачає доступ до родовищ країни з найбільшими обсягами нафти у світі.

Яка ціна 1 бареля нафти

Ф'ючерси на нафту Brent зросли в ціні на 24 центи або на 0,33% до 72,77 долара за барель. Нафта West Texas Intermediate подорожчала на 18 центів або на 0,26%. Американська нафта торгується з ціною на рівні 68,80 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: