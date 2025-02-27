Почему снова растет доллар

В четверг, 26 февраля, доллар США укрепился выше минимума за 11 недель. На динамику валюты оказывает влияние таможенная политика администрации Дональда Трампа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Доллар так отреагировал на неопределенность тарифов со стороны США для Европы и отсрочкой введения пошлин для Канады и Мексики. Трамп заявил, что тарифы в размере 25% для стран, граничащие с США, могут ввести 2 апреля, а не 4 марта.

Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 110, 18.

Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100, 16 сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японскую иену, британский фунт, канадский доллар, шведскую крону и швейцарский франк.

Сколько стоит доллар сегодня

Индекс доллара США вырос на 0, 2% до 106, 66. Этот показатель в настоящее время торгуется на уровне 106, 64, согласно данным MarketWatch. Диапазон колебания в день составляет от 106, 52 к 106, 72.

В то же время фунт стерлингов отошел от максимума через два месяца. Кроме того, курс евро упал на 0, 17% по отношению к доллару США. Напомним, что в начале недели позиции евро существенно выросли на рынке после оглашения результатов выборов в крупнейшей экономике ЕС– Германии.