Чому долар падає в ціні

Під час торгів у п'ятницю, 2 травня, долар США демонструє негативну динаміку на ринку. Проте американська валюта може завершити другий тиждень поспіль зі зростанням, пише 24 Канал з посиланням на TradingEconomics.

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На ринок валют впливає останній звіт про ринок праці у США. Дані свідчать про охолоджений, але все ще стійкий ринок. Звіт перевершив прогнози ринку. Трейдери також очікують на чотири зниження процентних ставок Федеральним резервом до кінця року.

У Goldman Sachs вважають, що долар США продовжить знецінюватися. Ба більше, у прогнозі вказали, що курс долара буде падати навіть, якщо у США не настане криза.

Що таке Індекс долара США

Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що з доларом сьогодні

Наразі Індекс долара США коливається на рівні 99,79. Долар впав в ціні на 0,45%, згідно з даними MarketWatch. Протягом торгового дня долара коливався в діапазоні від 99,63 до 100,33.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців: