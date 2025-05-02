Чому долар падає в ціні
Під час торгів у п'ятницю, 2 травня, долар США демонструє негативну динаміку на ринку. Проте американська валюта може завершити другий тиждень поспіль зі зростанням, пише 24 Канал з посиланням на TradingEconomics.
Цікаво Російські мільярдери стали "біднішими" на майже 7 мільярдів доларів: хто і скільки втрати
На ринок валют впливає останній звіт про ринок праці у США. Дані свідчать про охолоджений, але все ще стійкий ринок. Звіт перевершив прогнози ринку. Трейдери також очікують на чотири зниження процентних ставок Федеральним резервом до кінця року.
У Goldman Sachs вважають, що долар США продовжить знецінюватися. Ба більше, у прогнозі вказали, що курс долара буде падати навіть, якщо у США не настане криза.
Що таке Індекс долара США
Що з доларом сьогодні
Наразі Індекс долара США коливається на рівні 99,79. Долар впав в ціні на 0,45%, згідно з даними MarketWatch. Протягом торгового дня долара коливався в діапазоні від 99,63 до 100,33.
Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:
- Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 110,18;
- цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 97,92 повідомляє видання CNBC.