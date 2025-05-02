Почему доллар падает в цене

Во время торгов в пятницу, 2 мая, доллар США демонстрирует негативную динамику на рынке. Однако американская валюта может завершить вторую неделю подряд с ростом, пишет 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics.

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На рынок валют влияет последний отчет о рынке труда в США. Данные свидетельствуют об охлажденном, но все еще устойчивый рынок. Отчет превзошел прогнозы рынка. Трейдеры также ожидают четыре снижения процентных ставок Федеральным резервом до конца года.

В Goldman Sachs считают, что доллар США продолжит обесцениваться. Более того, в прогнозе указали, что курс доллара будет падать даже, если в США не наступит кризис.

Что такое Индекс доллара США

Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что с долларом сегодня

Сейчас Индекс доллара США колеблется на уровне 99,79. Доллар упал в цене на 0,45%, согласно данным MarketWatch. В течение торгового дня доллар колебался в диапазоне от 99,63 до 100,33.

Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев: