Що відбувається зі статками російських мільярдерів

За перші місяці 2025 року російські мільярдери фіксували значні зміни. Деякі багатії стали біднішими на мільярди доларів, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. Водночас капітали десятків бізнесменів зросли на понад 10 мільярдів доларів.

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Загалом статки зменшилися в чотирьох російських мільярдерів. Йдеться про них:

Володимир Лісін втратив 2,3 мільярда доларів;

Капітал Геннадія Тимченка зменшився на 1,57 мільярда доларів.

Михайло Фрідман з початку року втратив 1,45 мільярда доларів;

Бізнесмен Леонід Міхельсон "збіднів" на 1,3 мільярда доларів.

Цікаво! У 2025 році до рейтингу найбагатших людей світу увійшли 6 українців. Найбагатшим українцем залишається Рінат Ахметов, капітал якого оцінили в 7,9 мільярда доларів.

Які російські мільярдери збільшили свої статки у 2025 році

При цьому 22 російських мільярдери зафіксували стрімке збільшення їхніх статків. Сумарно капітали мільярдерів зріс на 15 мільярдерів доларів, сягнувши 305 мільярдів доларів. Найбільше з початку року "заробив" Алішер Усманов, який є засновником холдингу USM. Мільярдер володіє активами в галузях металургії, видобутку корисних копалин, телекомунікацій і технологій. Капітал Усманова зріс на 3,6 мільярда доларів до 16,9 мільярда доларів.

Андрій Мельниченко, який є одним із засновників Єврохіму та СУЕК, за аналогічний період став багатшим на 2,5 мільярда доларів. Тепер його статики оцінюють у 22,7 мільярда доларів. Трійку лідерів за найбільшим приростом капіталу став сенатор від Дагестану Сулейман Керімов. Його статки у 2025 році зросли на 2,45 мільярда доларів.

До теми! Для російських мільярдерів буде прибутковим був саме період, коли до Білого дому повернувся Дональд Трамп. Перш за все йдеться про те, що адміністрація чинного президента США почала говорити про необхідність швидкого завершення війни в Україні. Зокрема, у Трампа навіть заявили про ймовірне скасування