Що буде з доларом до кінця 2025 року

У Goldman Sachs вважають, що знецінення долара США буде тривати навіть без значного сповільнення американської економіки, інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Головний економіст Goldman Sachs Ян Хаціус вважає, що іноземні інвестори можуть втратити інтерес до американських активів, якщо долар не буде ще більше падати в ціні. Він додав, що валюта США досі залишається переоціненою.

На його думку, США все ще мають перевагу над Європою, але їхні економічні позиції починають слабшати. За словами економіста, цю тенденцію найкраще помітно саме завдяки валютному курсу. Зокрема, йдеться про те, що США покладаються на іноземний попит для фінансування торгового дефіциту.

Проте іноземні інвестори уже мають значні частки американських активів у власних портфелях. На цьому фоні, із забезпеченням майбутнього фінансування можуть виникнути проблеми, якщо долар не буде дешевшати.

Нагадаємо, що долар впав в ціні приблизно на 9% за перші 100 днів Дональда Трампа на посаді президента США. Одна з причин, яка спровокувала знецінення валюти, – тарифна політика Трампа та світова торгова війна.