Чому долар росте в ціні

У четвер, 1 травня, долар США зростає в ціні щодо кошика з 6 інших валют. Американська валюта сьогодні перетнула важливу позначку та дорожчає третій день поспіль, інформує 24 Канал з посиланням на TradingEconomics.

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Долар отримав підтримку на ринку завдяки новинам про переговори США з кількома країнами Азії, як-от Індією, Південною Кореєю та Японією. Це викликає оптимізм щодо світової торгівлі. Інвестори сподіваються, що тарифний тиск уже досягнув пікового рівня. Долар зростає навіть попри те, що економіка США за перший квартал 2025 року скоротилася на 0,3% річних.

Крім того, у Goldman Sachs очікують, що долар США продовжить знецінюватися. Ба більше, у прогнозі вказали, що курс долара буде падати навіть, якщо у США не настане криза.

Що таке Індекс долара США

Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що з доларом сьогодні

Наразі Індекс долара США коливається на рівні 99,88. Долар зріс в ціні на 0,41%, згідно з даними MarketWatch. Протягом торгового дня долара коливався в діапазоні від 99,61 до 100,08.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців: