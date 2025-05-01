Почему доллар растет в цене

В четверг, 1 мая, доллар США растет в цене относительно корзины из 6 других валют. Американская валюта сегодня пересекла важную отметку и дорожает третий день подряд, информирует 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics.

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Доллар получил поддержку на рынке благодаря новостям о переговорах США с несколькими странами Азии, например Индией, Южной Кореей и Японией. Это вызывает оптимизм относительно мировой торговли. Инвесторы надеются, что тарифное давление уже достигло пикового уровня. Доллар растет даже несмотря на то, что экономика США за первый квартал 2025 года сократилась на 0,3% годовых.

Кроме того, в Goldman Sachs ожидают, что доллар США продолжит обесцениваться. Более того, в прогнозе указали, что курс доллара будет падать даже, если в США не наступит кризис.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что с долларом сегодня

Сейчас Индекс доллара США колеблется на уровне 99,88. Доллар вырос в цене на 0,41%, согласно данным MarketWatch. В течение торгового дня доллара колебался в диапазоне от 99,61 до 100,08.

Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев: